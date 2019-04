Lugüercio y una despedida adentro de la cancha

Ovacionado por los hinchas, que reclamaron su presencia en la parte final. Milito les hizo caso y lo mandó al campo

| Publicado en Edición Impresa

Pablo Lugüercio le puso fin a su carrera como futbolista profesional. Ante San Martín de Tucumán jugó su último partido. Ya no habrá más verde césped para el chico que nació hace 37 años en el barrio de Los Hornos y que tuvo una carrera exitosa en Estudiantes, Racing y otros clubes del país.

Cuando se anunciaron los equipos se escuchó la primera ovación al leerse su apellido. Desde temprano se palpitó algo especial por tratarse del último encuentro de un jugador muy querido por los hinchas. A tal punto que además de un par de banderas alusivas, los banderines en las esquinas del campo decían “Gracias Pablo”.

LA ÚLTIMA VEZ DE LUGÜERCIO#SuperligaxFOX | Así ingresó el Payaso, quien se retira del fútbol.



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/2HYxr18tZW — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 1 de abril de 2019

Antes del partido recibió una plaqueta recordatoria de manos del secretario técnico Agustín Alayes. Junto a él estuvo el capitán del plantel Mariano Andújar, los jugadores que no concentraron y los 17 que saltaron al campo junto a él. Ovación de todos los sectores y mucha emoción, adentro y afuera.

Luego comenzó el partido y él se mantuvo junto a los suplentes. Hasta que a los 30 minutos los hinchas empezaron a reclamar por su presencia dentro del campo. Y Gabriel Milito indicó el cambio a los 35 minutos, para jugar como delantero los últimos 10 minutos del partido.

Lo hizo como delantero, al lado de Mariano Pavone. Buscó el gol para que el final de la película sea perfecta, pero no pudo ser. En la noche de despedida no fue perfecta como lo imaginó. Pero con seguridad se llevará para siempre el cariño de los hinchas. El 1 de abril de 2019 le puso punto final y los recuerdos embargaron su memoria en el final.

“Soy un agradecido al club, le devolveré de alguna forma todo lo que me ha dado en este tiempo”

Fue el último jugador en dejar el campo, antes de hablar con la TV. En la platea todavía estaba su familia y un grupo de amigos de su infancia que vino a ver el partido. Esos fueron los últimos aplausos que recibió. Y la última lágrima de emoción que dejó caer por sus mejillas.

SABELLA, PRESENTE EN UN PALCO

El ex entrenador de Estudiantes y la Selección, Alejandro Sabella estuvo presente en el estadio Ciudad de La Plata, en compañía de amigos y familiares. Llegó minutos antes del comienzo del partido y se colocó en el palco 81, lejos de la platea principal donde estaban los hinchas locales.

Durante el entretiempo fue anunciado por los altoparlantes y los hinchas explotaron en un “Sabella, Sabella”. La admiración que sienten los simpatizantes del León por él es muy notorio. Sin dudas que es uno de los máximos ídolos y cada vez que dice presente en la vida Pincha queda de manifiesto.

Pachorra no se quiso perder la despedida de Lugüercio y de paso estar presente en el primer partido de Milito en el Ciudad de La Plata. Por el momento no tiene decidido volver a trabajar en el fútbol, pero las puertas todavía no las cerró.

GRAN MARCO, CON INGRESO SOBRE LA HORA

La despedida de Estudiantes en esta Superliga tuvo un marco más que importante. La cabecera Sur colmada y las grandes plateas laterales en un 70%, con una particularidad: la mayoría de los hinchas llegó sobre la hora.

Previo a las 19 una importante cantidad de hinchas buscaba poder ingresar al estadio, con largas colas sobre las rampas que dan espaldas a la avenida 32. Por eso, algunos cuantos se perdieron el homenaje a Pablo Lugüercio y los primeros minutos del partido.

“Villa Elvira”, “Altos de San Lorenzo”, “Abasto”, “Filial Oeste”, “Punta Lara”, “Filial 4 de agosto”, “Lanús te ama”, “17 y 38”, City Bell”, “Berazategui”, “Tolosa Enajenada”, “Los Hornos”, “Gonnet”, “La Loma”, J. Hernández”, “La Libertadores”, “Los Leales”, “Monasterio”, “La única banda de la Ciudad”, “Trelew” y “Pilar”, entre las muchas banderas desplegadas sobre el estadio.