Estudiantes y un empate que lo devolvió a su realidad

No jugó bien y ni siquiera con un jugador más pudo imponerse a un rival que ya estaba descendido

Por MARTÍN CABRERA

Estudiantes y un empate con sabor a poco. En su último partido como local no pudo ganarle a un San Martín de Tucumán, ya descendido, y de esta manera resignó dos puntos de oro pensando en terminar lo más arriba posible en esta Superliga. Y mucho más de cara al próximo torneo, que lo tendrá en el lote de los equipos que pelearán la permanencia.

Fue 1-1, por el gol de Jonatan Schunke a los cinco minutos del segundo tiempo y el empate conseguido diez minutos después por la visita, por intermedio de Gonzalo Rodríguez. Fue un resultado que devolvió al Pincha a su realidad: durante todo el torneo la pasó mal y la irregularidad le terminó ganando la batalla, por múltiples factores, pero por sobre todas las cosas por una preparación no del todo productiva.

Estudiantes jugó mal y el empate no le permitió llegar a la barrera de los 30 puntos. Se quedó en 28 y para poder llegar a ese objetivo deberá ir a buscar un buen resultado a Santa Fe, en su visita a Unión. Además, podría marginarlo a los puestos debajo del 16to lugar, es decir, los que definirán como visitantes en la Copa de la Superliga.

En el primer tiempo se vio lo mejor del equipo de Gabriel Milito, que jugó con paciencia y siempre con la idea de darle buen trato a la pelota. Es verdad que abusó de la salida clara desde el fondo, pero salvo en una infracción de Facundo Sánchez a Matías García en la puerta del área nunca pasó sobresaltos.

Enzo Kalinski se paró delante de la línea de tres del fondo para darles pases limpios a Matías Pellegrini, Nahuel Estévez o Gastón Fernández. Pero la pelota pocas veces llegó clara hasta el área de enfrente. Salvo algunas corridas de Sánchez por derecha y una gambeteada de Pellegrini por la izquierda, nunca pudo superar a un rival que, con entusiasmo, se defendió correctamente.

Con la mente en el arco de enfrente, el Pincha terminó el primer tiempo mejor que su rival

A los 6 minutos la Gata estrelló un tiro libre en el travesaño, a los 8 salvó Pedro Fernández ante la presencia de Lucas Albertengo, igual que a los 19 minutos. Pero la jugada más clara la elaboró a los 22, cuando triangularon Estévez, Gastón Fernández y Albertengo. Fue una muy buena jugada que pudo terminar en gol. Pero no mucho más.

Con intermitencias, pero siempre con la mente puesta en el arco de enfrente, el Pincha terminó el primer período mejor que su rival. Daba la sensación en la cancha que un gol iba a cambiar las cosas.

Eso ocurrió en el arranque del segundo tiempo. A los 4 minutos Adrián Arregui se fue expulsado por una doble amarilla, sin discusión. Las dos faltas no las protestó nadie más que Caruso Lombardi, se entiende que sólo para las cámaras de TV. De otra manera no se explica todo el show montado. A tal punto que promediando el complemento vio la tarjeta roja.

Dos minutos después, tras jugar para el costado izquierdo el tiro libre de la falta mencionada, llegó el desborde del Chino Rosales, quien emulando el centro a Diego Vera en la Copa Sudamericana tiró la pelota al segundo palo. Durmió la defensa visitante y Jonatan Schunke, de media vuelta, mandó la pelota al fondo de la red. Era el gol que indudablemente conducía hacia una victoria segura.

Pero no fue así. El Pincha se confió y como en todos los segundos tiempos del torneo la pasó mal. El Santo lastimó con pelotazos cruzados al área y así llegó el gol. Los centrales no despejaron la pelota, que quedó en la medialuna del área, sin dueño. Entonces Gonzalo Rodríguez le pegó fuerte al medio del arco. La pelota pasó por entre todas las piernas y Daniel Sappa nada pudo hacer. Empate y a empezar otra vez.

No pudo nunca más inclinar la cancha. La Gata jugó a otra velocidad, Pellegrini estuvo muy errático y por las bandas nunca prosperó. Para colmo Kalinski no fue el de otros partidos y la defensa sufrió desacoples que no había mostrado en los últimos partidos, cuando con mucho corazón se había llevado sendos triunfos, ante Gimnasia y Huracán. Sólo la jugada anulada a Pavone, en el minuto final, fue la única que lo tuvo cerca del gol que le hubiese dado el tercer triunfo consecutivo.

Lógico empate entre un equipo descendido y otro que no encontró juego en todo el torneo

Por eso el partido también le dejó un mensaje al Indio Ortiz. San Martín de Tucumán, con un jugador menos pudo complicar a Estudiantes tirando la pelota dentro del área, una fórmula que a la defensa le costó durante casi toda la Superliga. De esa manera le empató el partido y sobre el final casi lo gana. El DT del Lobo, seguramente, se debe seguir lamentando por los cambios realizado hace dos fechas atrás en el clásico platense.

En definitiva fue empate, lógico empate entre un equipo descendido y otro que no logró en todo el campeonato encontrar una solidez de juego. Tendrá que trabajar mucho Gabriel Milito para poner de pie a un equipo lastimado y con perforaciones en varias de sus líneas. Al menos la última cosecha le dio algo de oxígeno pensando en lo que se viene. No es poco, por más que anoche haya quedado la sensación que sí.