“ Fue una victoria soñada, hace mucho que venimos trabajando para conseguirla”

En diálogo exclusivo Agustín Creevy se mostró tranquilo y confiado por lo que está haciendo el conjunto argentino en el Súper Rugby

| Publicado en Edición Impresa

Rodrigo Chagaray

En la capital de Nueva Zelanda hay un grupo de argentinos exultantes y aún en la tranquilidad del hotel donde están alojados los Jaguares, se respira un aire distinto. Es que ayer la franquicia argentina que se codea con los mejores del rugby en el Hemisferio Sur, consiguió la mejor victoria en su corta historia en el torneo. Es que ese 28-20 conseguido en el Westpac Stadium (lugar que le trae gratos recuerdos a Los Pumas, victoria frente a Escocia en el Mundial 2011) fue realmente histórico. Fue el primer triunfo ante uno de los mejores conjuntos neozelandeses, por la manera en que se logró (estuvieron a punto de conseguir el bonus ofensivo) y por haber vencido a un equipo plagado de jugadores de los All Blacks. Eso consiguió ayer Jaguares. Ni más ni menos. Ante un conjunto que no está acostumbrado a perder y que de los últimos encuentros que jugó de local, ganó 27… y no caía en la capital de Nueva Zelanda desde el 2015.

Y justamente uno de los protagonistas se tan épico partido, fue un jugador surgido del rugby de nuestra ciudad, Agustín Creevy. El emblema del club San Luis que sin más charló con este diario y dijo: “Estamos felices por semejante triunfo ante Hurricanes; realmente es fruto del trabajo y fue una victoria soñada. Hace mucho que venimos trabajando para conseguir esto. Hemos aprendido y mucho de las derrotas; por eso en estos momentos te puedo decir que en estos momentos es algo que más allá de todo nos deja súper tranquilos y confiados de cara a lo que se viene”.

A lo que agregó: “Hemos encontrado cierta madurez para jugar este tipo de partidos y eso es algo para tener en cuenta. Ha sido un partido muy bueno de todo el equipo. Es algo que nos deja tranquilo, porque más allá de quien entre, sea titular o suplente, la estructura no se resiente. El equipo está maduro y eso realmente se nota en la cancha”.

“Ahora nos vamos a Sídney para completar esta gira (Waratahs y Reds) y realmente las sensaciones son muy buenas. Hay confianza en poder terminarla de la mejor manera y después de tanto tiempo de derrotas, la muestra de carácter que dimos nos llena de alegría y la idea es seguir creciendo”, finalizó el hooker de Jaguares y Los Pumas.