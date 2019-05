Fotomultas: en un mes se registraron 17 mil infracciones donde instalaron las cámaras

Son las que captaron los equipos que controlan el exceso de velocidad. Si bien aún no sancionan, da una pauta de las faltas cometidas

Aunque por ahora no sancionan, los dispositivos automáticos para registrar las transgresiones viales más usuales -por caso, conducir a exceso de velocidad o pasar semáforos en rojo- ya están instalados y en funcionamiento, y en el plazo de un mes registraron “más de 17.000 infracciones”.

La cifra, que da una pauta de la cantidad de faltas viales que se cometen en las trazas donde fueron colocados los dispositivos, fue revelada ayer por el intendente Julio Garro durante una entrevista radial que brindó en La Redonda. Los equipos -dijo- ya toman imágenes y capturaron esa cantidad de infracciones, pero aún no se sanciona ni notifica a los conductores.

El jefe comunal aseguró que los radares encargados de controlar los límites de velocidad -cinemómetros- serán 30. No obstante, según se había anticipado a este diario, una cantidad similar de cámaras se colocaría en los semáforos (para controlar el cruce en rojo), con lo que serían alrededor de seis decenas los equipos instalados.

“Están funcionando pero todavía no están multando. Pero para que tengan una idea, en las que están las fotomultas por velocidad, en un mes hubo más de 17 mil infracciones”, aseguró Garro en declaraciones periodísticas.

El intendente ratificó, a su vez, lo que ya había anticipado este diario días atrás: “Todas las cámaras van a estar señalizadas”, dijo, y aclaró que ello es porque, lejos de buscar que el automovilista “caiga en una trampa”, la instalación de las cámaras está vinculada a una política de prevención. “Las que no van a estar señalizadas son las de los semáforos”, aclaró.

Si bien no habló de fechas, Garro sostuvo que “está todo listo para arrancar (...) está el sistema, la plataforma para que a la gente le llegue la contravención online”, y explicó que lo que falta son pasos administrativos vinculados a la autorización del sistema.

Como ha informado este diario, los equipos son homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El certificado de verificación de las multas emitidas con equipos de fotos-radar que emite el organismo es muy importante ya que otorga confiabilidad a las multas fotográficas, asegurando que la infracción sea correctamente asignada; y que el registro gráfico correspondiente sea seguro desde el punto de vista informático”, aclararon los voceros comunales.

“Yo soy de los que piensan que no todo se consigue multando, persiguiendo, pero sí es cierto que los platenses somos complejos -y me incluyo-. Los platenses cuando vamos a capital federal nos ponemos el cinturón y revoleamos el celular y acá, en La Plata, andamos sin cinturón y usando el celular (...) somos difíciles. No hemos tomado conciencia todavía de que nuestra ciudad creció mucho, que el parque automotor creció mucho. Hay que respetarse más y convivir mejor”, agregó el intendente sobre la puesta en marcha del sistema que pretende mejorar el tránsito local.

Los equipos estarán en trazas clave, tales como la avenida 520 a la altura de Romero, el camino Centenario a la altura de City Bell y Villa Elisa, en la avenida 137 a la altura de Arana y en la avenida 7 desde 90 a 600.