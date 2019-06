Catarata de fotos de las peores quinceañeras tras un tuit que se hizo viral: ¿Y la tuya?

La usuaria de Twitter @conurbanera (luli gia) armó un enorme revuelo en la red social del pajarito ya su tuit derivó en una catarata de las más divertidas fotos. Ella propuso hizo que muchísimas mujeres publicaran las peores fotos de sus fiestas de 15 y se encontró con una respuesta inesperada ya que las imágenes sorprendieron a propios y extraños.

"Hagamos un álbum de quien tiene las peores fotos de 15, yo acá dejo una acariciando un arbusto", escribió en su cuenta, a partir de allí no pararon de llover fotos de las más bizarras. Su tuit había alcanzado los 102 mil likes, 22 mil retuits y 6 mil comentarios.

Lo cierto es que mujeres de todo el país compartieron sus "papelones". Por no se trató sólo de fotos, sino que muchas aprovecharon para dar a conocer sus historias más graciosas, anécdotas disparatadas, situaciones que estuvieron cerca de la tragedia y hasta algunas sacaron trapitos al sol y dejaron al descubierto a familiares. Se generó un hilo enorme que llegó a cada rincón de la Argentina.

¿Te animás a publicar la tuya en respuesta al tuit de @eldialp y al posteo del Instagram de @eldialp ?

Estas son algunas de las más divertidas que le respondieron a @conurbanera:

Yo entré con Vicente Viloni de 100% lucha EN MOTO. Sigo tratando de superar que le pedían fotos a el y a mi no 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/yZbNhv7gUf

me tiraron para arriba, no me agarro nadie pic.twitter.com/RnugPx83B8