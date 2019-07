“Este es el país que está en marcha”, dijo Macri en Olavarría junto a la Gobernadora

El Presidente elogió el trabajo de Vidal y resaltó la “confianza” que tiene en la mandataria y su equipo. Criticó al kirchnerismo

El presidente Mauricio Macri dijo ayer que “este es el país que está en marcha” al recorrer la obra de repavimentación y ensanchado de la ruta provincial 51, en la ciudad de Olavarría, junto a gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

El jefe del estado enumeró obras de infraestructura que se realizaron durante su gestión y consideró “insólito que en el siglo XXI estemos hablando de esto” pero recordó que “no podemos avanzar en ser parte de este mundo si no podemos conectarnos” en nuestro propio país.



En otro tramo de su breve discurso, elogió el trabajo de la gobernadora Vidal y resaltó que “la confianza” que tiene en la mandataria y su equipo “es absoluta”.



“Eso te ayuda a delegar, a sumar, a usar toda la energía en construir y no andar dividiendo o especulando”, dijo sobre este punto y resaltó la importancia de formar un equipo “que trabaja junto hace muchos años”.



“Entiendo que para algunos sea solamente pavimento, pero para otros le significa llegar a una cloaca, tener agua potable, o el asfalto que le permite saber que tu hijo va a poder ir a la escuela” aunque llueva, señaló.



El Presidente mencionó en especial que el gobierno nacional debió “intervenir en 17 mil kilómetros de ruta” porque, “o no existían, o estaban en pésimo estado”.



“Y tuvimos que volver a poner en marcha algo tan importante para el desarrollo regional y federal como el ferrocarril de carga”, afirmó, antes de marcar que se construyeron 750 kilómetros de vías. “No se construían tantos kilómetros hace más de 70 años en la Argentina”, aseguró.



También enumeró los avances en materia de conectividad 4G, Internet en escuelas, y digitalización y desburocratización de los trámites del Estado, entre otras cosas, para poder exportar con facilidad.



“Había trabas burocráticas que muchas veces estaban acompañadas de un sobrecito, sino no salía nunca un papel. Todo es lo que estamos cambiando”, apuntó.



Dijo también que con la “vuelta al mundo” que realizó el país “estamos entrando como nunca antes a un proceso de crecimiento de progreso que aspiramos a que dure 20 años”.



Macri afirmó que servirá “para que la clase media pueda crecer y proyectar” y para que “aquellos que hoy no están incluidos sean también parte, pero sobre bases ciertas”.



Con representantes de EEUU



El Presidente recibió anoche a miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en la residencia de Olivos. Al encuentro asistieron los representantes Albio Sires (Demócrata-Nueva Jersey), Ted Deutch (Demócrata-Florida), Tom Graves (Republicano-Georgia), Ted Yoho (Republicano-Florida), Joe Wilson (Republicano-Carolina del Sur) y Norma Torres (Demócrata-California).