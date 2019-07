Kicillof se instala en distritos del Conurbano y se pega a los intendentes peronistas

El ex ministro busca asociarse a la figura de los alcaldes, que miden más que él. Por ahora, pausa en comunas del Interior

Axel Kicillof le dará un respiro al fatigado motor del Renault Clío con el que viene recorriendo largas distancias para cubrir con sus visitas las comunas del Interior bonaerense más alejadas. La decisión no obedece a la necesidad de hacer entrar a boxes a su móvil de campaña, sino de concentrar esfuerzos en los distritos más poblados del Conurbano.

La semana que acaba de arrancar mostrará al precandidato a gobernador del Frente de Todos marcando presencia en el Gran Buenos Aires, con la premisa de que no se le escurra ningún voto de aquellos que irán a las elecciones Primarias a apoyar a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La estrategia del ex ministro parece orientada en esta etapa proselitista más a consolidar lo propio que a seducir nuevas voluntades. En el Frente de Todos se admite que algunas encuestas comenzaron a mostrar una realidad que incomoda: Kicillof sigue siendo un candidato muy competitivo para la batalla contra María Eugenia Vidal, pero al mismo tiempo no estaría reteniendo la totalidad del voto de Cristina Kirchner.

Se habla de que a Kicillof se le estarían escurriendo dos puntos. En una elección que podría decidirse por estrecho margen en octubre, cualquier fuga puede ser gravosa.

Por eso, Kicillof irá esta semana a recorrer fuerte el Conurbano acompañado de intendentes peronistas quienes, además, recogen adhesiones superiores a él. La idea es asociar su figura con la de los alcaldes y, obviamente, con la de Cristina.

De hecho, en los últimos días el precandidato a gobernador del Frente de Todos recorrió varios distritos de la Primera sección. Estuvo en San Miguel rodeado de alcaldes y en apoyo al aspirante a intendente Franco La Porta. También visitó San Fernando, Malvinas Argentinas y San Martín.

DIFERENCIAS

Cerca de Kicillof anticipan que esta semana se concentrará en la Tercera sección, en el sur del Conurbano, ahí donde la ex presidenta obtiene las mayores diferencias en la Provincia frente al oficialismo. Al Interior volverá un poco más cerca de las elecciones.

En tanto, y en un reportaje a un diario porteño, sostuvo que la Argentina de 2015 “no existe más” y que “se deben tomar medidas distintas” a las que se aplicaron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “Se dice ‘vamos a volver’, pero no, olvídense”, aseveró.

“Se deben tomar medidas distintas en contextos diferentes. Se dice ‘vamos a volver’, pero no, olvídense. No queremos que el mundo sea el de 2015. Sería algo necio y estúpido”, lanzó el precandidato a gobernador y agregó: “El 2015 no existe más. No es deseable retroceder. Además, no se puede prometer eso. La gente por entonces tenía trabajo y hoy no. Y no habrá cambios mágicos”.

Y completó: “Va a haber que reconstruir primero todo lo que se ha roto. En la Provincia fundieron, quebraron y cerraron 5 mil pymes”.