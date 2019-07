“Me da mucho más orgullo ver la obra del arroyo El Gato que mirar el Estadio Único”

Dijo que “están en juego dos modelos de provincia” y que estas elecciones “son las más importantes después de las de 1983”

María Eugenia Vidal va por la reelección. La Gobernadora asegura que en los comicios “estarán en juego dos modelos de provincia” y graficó esa definición comparando las obras contra las inundaciones que concluyó su gestión en La Plata con el Estadio Único, emblema de la administración peronista. A continuación, los aspectos salientes de la entrevista con EL DIA.

-¿La campaña política la lleva a estar encima de un ring?

-No me gustaría que una campaña se parezca a un ring de boxeo. Me gustaría que fuera un debate de hechos y propuestas. En este caso, que la gente pueda comparar entre un sistema que gobernó la Provincia 28 años, y los 3 años y medio de gobierno de nosotros con hechos concretos.

-¿Qué le dice a aquellos que la acusan de haber iniciado una campaña sucia?

-La primer pregunta sería por qué hablan de campaña sucia, desde qué lugar. Desde que comenzó la campaña no hice una sola descalificación, no impulsé ninguna campaña sin firma o sin nombre y apellido hablando de ningún candidato; eso es campaña sucia. No me siento parte de una campaña sucia. Ni tampoco víctima de eso.

-Decir que Kicillof es de La Cámpora fue interpretado como una agresión de su parte.

-La verdad es que si a mí me dijeran que soy el radicalismo o la Coalición Cívica o que soy del partido Fe, no me sentiría ofendida. Son todos espacios políticos que integran mi frente y que hacen Juntos por el Cambio. La Cámpora es parte del Frente de Todos. ¿Cuál es la descalificación?

-Más allá de los cargos formales, ¿qué es lo que está en juego en esta elección?

-Es la elección más importante después de la de 1983. Porque los caminos que se proponen son muy distintos entre sí. Y para mí van a definir los próximos 20 años de la Argentina y de la Provincia. Es una elección de valores, donde está claro dónde está parado Juntos por el Cambio y dónde yo estoy parada, porque lo he demostrado con hechos. Tres años y medio gobernando con 2000 obras hechas sin ninguna denuncia de corrupción, sin ningún funcionario ni siquiera citado, mucho menos imputado o procesado. De haberla recorrido tres veces, todos los días en la calle, tocando timbre, con los vecinos. Ese es el modelo que elegimos. Una provincia en la que esté terminada la obra del arroyo El Gato en La Plata. Eso me da mucho más orgullo que mirar el Estadio Único. Son dos modelos de provincia muy distintos los que están en juego.

-¿Va a empezar a hablar de economía en la campaña?

-La macro la define el gobierno nacional. Voy a hablar de trabajo y de qué tipo de trabajo queremos. No alcanza con vivir con lo nuestro para vendernos a nosotros mismos y para ello hay que tener trabajos muy bien remunerados y capacitados. Por eso la robótica y la informática en la escuela pública. El trabajo no es solamente el número de desocupación, es también cómo construimos ese trabajo que nos falta y cómo preparamos a los jóvenes para que lo consigan.

-Pero tal vez el 11 de agosto se vote por cuestiones más urgentes, por la falta de trabajo o la carencia de otras cosas.

-Conozco la realidad de los que no tienen trabajo o les cuesta llegar a fin de mes porque los escucho y recorro la Provincia. Es una realidad de la que me ocupo cuando defino que el Banco Provincia tiene que perder plata para darle el 50 por ciento de descuento en supermercados a los bonaerenses. O cuando quité los impuestos provinciales en la tarifa de luz porque sé lo que cuesta pagar las tarifas. Esa realidad no la desconozco y la acompaño con hechos concretos. No estoy para opinar, estoy para ocuparme. Y para decirles que este esfuerzo vale la pena y que ese problema de empleo y dificultades se resuelve pensando la provincia de esta manera. Porque si no nos ocupamos de ese futuro, siempre vamos a estar emparchando.

-¿Cree que la gente va a comprender ese mensaje en las Paso?

-Creo en mirar a la gente a los ojos y decirles la verdad. No creo en el atajo, en la falsa promesa, creo en las cosas que se logran con esfuerzo. No creo en los caminos fáciles y se lo digo a la gente: cuando tomás el camino difícil aunque cueste, el esfuerzo siempre paga. Y cuando paga, paga para siempre.

-¿Y cuándo ese esfuerzo va a empezar a pagar?

-Muy de a poco. Muchas familias bonaerenses todavía no lo van a ver, pero estamos empezando a dejar atrás esta crisis tan difícil que pasamos este año y medio. Lo vemos en la baja de la inflación, en que cuando llegamos a casa el noticiero ya no habla del dólar. Lo veo en que hay recuperación en el consumo. En el Interior se ve más porque las dos últimas cosechas fueron buenas y eso se siente mucho como tal vez no se perciba en el Conurbano o en La Plata. Pero muy de a poco vamos sintiendo esa mejora. La recuperación empezó.

-¿Por qué cree que la mayoría de las encuestas muestran que usted mide más que Macri?

-Probablemente tenga que ver con que las decisiones más difíciles le tocaron a Mauricio y eso hizo que su vínculo sea más difícil, Pero también todo lo bueno que hicimos en la Provincia se debió a que trabajamos como equipo por primera vez en muchos años. El gobernador y el presidente han estado muchas veces confrontando y eso trae consecuencias. La pelea que di contra los barras, contra los narcos o contra la policía corrupta, no la podría haber dado si yo no sabía que las fuerzas federales me iban a apoyar si las necesitaba. Lo que hice en materia de obras no lo podría haber hecho sin crédito internacional del Banco Mundial o del BID que se había cerrado a la Argentina y que Mauricio recuperó.

-¿Se imagina gobernando la Provincia con un presidente de otro signo político?

-Nos gustaría seguir trabajando juntos. Gracias al apoyo de Mauricio y a que no me quedé callada, se recuperó el Fondo del Conurbano, algo que ningún presidente ni ningún gobernador habían hecho juntos en los últimos 15 años. Y eso es más obras para los bonaerenses. Pero tanto él como yo, el uno sin el otro, trabajaríamos en convivencia con quien la gente elija.

-¿Que le contesta a aquellos que afirman que endeudó la Provincia?

-Primero, que es mentira. La Provincia cuando llegué tenía una deuda de 11.500 millones de dólares, no de 9 mil como decía Scioli. Porque como mintieron con el INDEC, mintieron con la inseguridad, con la pobreza y también con la deuda. Había una deuda mucho más grande no registrada con el Banco Provincia, con la ART de los trabajadores, con los aportes del IOMA, con los proveedores de comida y medicamentos. Esa era también deuda. Y eso sumaba 11.500 millones de dólares. Hoy estamos endeudados en 12.000 millones de dólares, un 5 por ciento más. Pero hay una diferencia: la tasa que pagó Scioli por la deuda fue del 10 por ciento promedio; la nuestra, 7,8%. O sea que nos endeudamos a tasas más bajas. Pero además, toda nuestra deuda es para obras. Hoy la Provincia si no hiciera obras tendría superávit. Eso tampoco pasaba cuando llegué y no había ni siquiera plata para pagar los sueldos.