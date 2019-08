Ortiz: "Sacando un 50 o 60 % de los puntos estaríamos bien" 

El entrenador de Gimnasia, Darío Ortiz, habló en exclusiva con La Redonda tras el entrenamiento de Gimnasia de hoy y sostuvo que el equipo estará tranquilo si suma la mitad de los puntos que el torneo tendrá en disputa.

"Sacando un 50 o 60 % de los puntos estaríamos bien", manifestó el técnico.

Más adelante se refirió a cómo se encuentra Brahian Alemán: "está muy bien desde lo aeróbico, está falto de fútbol. Hicimos un trabajo muy exigente y mañana tenemos doble turno para todo el plantel. Me gusta que los noto muy bien, el lunes era libre para los titulares y vinieron todos. Está faltando un resultado positivo para generar confianza y elevar la moral".

Por otra parte, contó que apelar a una línea de tres es una posibilidad concreta: "Estando Morales, Torsiglieri y Coronel es una posibilidad".

Respecto al funcionamiento del Lobo contra San Lorenzo, manifestó que "editamos todas las jugadas y pasamos 8 ataques muy buenos, con buenas terminaciones. Hacía mucho que no teniamos tanta posesión como contra San Lorenzo, aunque yo no soy amante de la posesión, pero si hacemos figura al arquero rival tan mal no lo estamos haciendo".

Para el Indio, la urgencia de sumar puntos es una arista importante que atenta contra la tranquilidad a la hora de la definición. "Nos pasa la urgencia del resultado, nos genera nerviosismo en la terminación. Es un equipo nuevo, pero con una idea plasmada de conseguir puntos y no meternos en nuestro arco. Jugamos 70 minutos buenos y unos 20 que no supimos como resolver. Pero la llegada de Alemán nos dará la cuota de gol y arco que nos está faltando. Estos 15 días deberán servirnos para ponernos mejor".

Por último, sobre el choque contra Colón señaló: "Es un lindo desafío, iremos a jugarlo como otra final. Estamos corriendo una maratón, no una carrera de 300 metros. Algunos consiguieron puntos y no tanto rendimiento y a nosotros nos pasó al revés", cerró.