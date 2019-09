Opinan los lectores

| Publicado en Edición Impresa

El Brexit nacional



Sara Alicia Canestri expresa: “Votamos como votamos en las Paso ¿y ahora cómo seguimos? Recién estábamos intentando entrar en el mundo y tal vez sólo nos quedemos con nosotros mismos. La ‘tan importante’ economía, a mí no me cambia con uno ni con otro gobierno, siempre supe arreglarme con lo que tuve, pero sé que no quiero para Argentina todo lo que significó el peronismo, en sus distintas variantes. Tengo 83 años, ¿qué viví? 1) afiliación obligatoria para poder trabajar. Jefes de manzana que denunciaban a los que pensábamos distinto, asistencia obligatoria a la UES (Unión de Estudiantes Universitarios), lavada de cabeza desde la escuela primaria. 2) Triple A, inicio de la guerrilla y todo lo que ello desencadenó. Kirchnerismo, asalto a mano armada, nosotros aguantando 12 años, los políticos saltando de una vereda a la otra con total desparpajo. Pero la última votación me dejó ver que todo eso, a la gente no le importa. Por lo tanto, y habiendo dejado de mencionar otros gobiernos peronistas, llego a la conclusión que cada país tiene lo que se merece”.