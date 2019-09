El Tribunal rechazó un pedido de Lázaro Báez para suspender el juicio por la obra pública

En la causa en la que se juzga a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios de su gobierno

El Tribunal Oral Federal 2 que juzga a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios de su gobierno por el supuesto direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz rechazó hoy suspender el debate, al negar un planteo de la defensa del detenido empresario Lázaro Báez.



Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso rechazaron por "improcedente" un planteo de la abogada del dueño de Austral Construcciones, Elizabeth Gasaro.



La defensa de Báez había hecho el planteo a raíz de un fallo judicial que sobreseyó a otro acusado, el arrepentido Leonardo Fariña, en una causa por evasión fiscal.



Los jueces concluyeron al leer su resolución en el inicio de la audiencia que esa decisión no guarda relación alguna con el tema de debate en el juicio, vinculado al supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de los Báez.



Por ello, desestimaron el pedido por ser "improcedente" y el debate continuaba con la declaración indagatoria del ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.



El ex funcionario exponía sobre los detalles de la obra pública en Santa Cruz y rechazó que esa provincia haya tenido "mayor adjudicación" que otras.



Periotti comenzó a declarar en la audiencia anterior y continuaba con su exposición para luego contestar preguntas.



Para la jornada se prevé que sea indagado además el detenido ex secretario de Obra Pública José López, quien se negaría a declarar pero debe pasar al banquillo de los acusados a dar sus datos personales.



La ex presidenta Cristina Kirchner y otros procesados no están presentes en la audiencia en los tribunales federales de Retiro ya que fueron autorizados a concurrir sólo cuando sea su turno de ser indagados.