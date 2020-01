Durán Barba: “Cristina es la mujer más brillante de la historia argentina”

El consultor político Jaime Durán Barba dejó en el tintero otra de sus definiciones provocadoras y polémicas, que “incendió” las redes sociales. Sostuvo que la ex presidenta y actual vicepresidenta “Cristina Fernández es la mujer más brillante de la historia argentina”, al tiempo que afirmó que el ex presidente Mauricio “Macri hizo lo que pudo” y que “este no es un país normal”.

En una entrevista a un portal de noticias, el asesor internacional que trabajó varios años con el macrismo habló de la política local en su paso por Buenos Aires. “El caso de Macri es muy raro” consideró Durán Barba, en referencia a las últimas elecciones.

“Con toda la hecatombe económica que hubo, tuvo un resultado electoral muy bueno que no tendrían ni (el chileno Sebastián) Piñera ni (el ecuatoriano Lenín) Moreno ni (el colombiano Iván) Duque”, sostuvo.

Consultado sobre qué falló entonces en el caso de Macri fue taxativo: “La economía”, indicó.

“La economía argentina no tiene remedio si no llega a un acuerdo de fondo entre las fuerzas reales”, explicó.

piquetes, sindicatos e Iglesia

Para el consultor ecuatoriano, en el país “existe una gran corriente conservadora” que controla a “los sindicatos, los piqueteros, la Iglesia”.

“Desde que subió Fernández no hubo ningún piquete”, ejemplificó en ese sentido.

Y fue más allá: “Esos grupos los orienta Cristina Fernández”, dijo Durán Barba, que afirmó que siempre reclamó hacer acuerdos con ellos, pero “era imposible” porque “querían derribar a Macri desde el primer día” en que llegó al poder.

Ahora en cambio, se podrían hacer esos acuerdos básicos, según su opinión.

“Si ellos (por el peronismo) fueran más sensatos, se podría aprovechar, porque los macristas no quieren tumbar al Gobierno. Creen en la democracia”, aseveró.

Consultado sobre si entonces fueron cuatro años perdidos, respondió: “Macri hizo lo que pudo, no daba para más. El país no daba para más. Hubo optimismo en pensar que era más fácil hacerlo, pero no es un país normal este”, fue su conclusión, al volver a culpar al “corporativismo” por defender sus privilegios.

También reveló que cuando llegaron al gobierno, el economista Carlos Melconian, presidente del Banco Nación durante algo más de un año en el gobierno de Macri, propuso un “plan de ajuste total” y que él se opuso porque “nos botan por la ventana al mes”, y entonces se optó por el gradualismo.

“Macri no va a irse de la política pero no estoy seguro de que intente ser Presidente otra vez. Ya fue. Hizo lo que pudo”, subrayó en otro tramo de la entrevista.

Sobre Cristina Kirchner consideró que “es una mujer popular” y que hizo “una movida inteligente, sorpresiva” al postular a Alberto Fernández.

La grieta

En este marco rechazó acusaciones de fogonear la grieta y buscar la competencia directa con la ex mandataria.

“Es la mujer más brillante de la historia argentina. Ha sido dos veces presidenta, ha sido senadora, ha sido todo lo imaginable. Ha permanecido en el poder 20 años y 10 años en Santa Cruz. Y no es como Isabelita (la ex presidenta María Estela Martínez de Perón), que llegó por ser la mujer de (el ex presidente Juan) Perón. Esta tiene sus propios valores”, analizó para descartar que buscaran una competencia directa con ella.

Finalmente, su autocrítica fue reconocer que se equivocó cuando calificó como “absurda” la candidatura de Alberto Fernández: “Fue una jugada muy rara, pero resultó mejor candidato de lo que suponía”.