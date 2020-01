VIDEO: Tres jóvenes desfiguraron a una chica a la salida de un boliche para sacarle el celular

Dos hermanas, de 18 y 20 años, y un joven de 23 fueron detenidos acusados de haber participado de una feroz golpiza y robar un celular de una chica de 23, a la salida de un boliche ubicado en una comuna al este de Tucumán, informaron hoy fuentes policiales.

La detención de las hermanas y del joven, identificado como Maxi, se llevó a cabo ayer a la tarde y fue ordenada por la Fiscalía Especializada en Robos y Hurtos de la III Nominación, en el marco de la causa que investiga robo y agresiones físicas contra Vanesa Romina López.

Las fuentes informaron que los detenidos ya se presentaron ante la justicia para prestar declaración.

Fuerte video de tres mujeres a los golpes durante la salida de un boliche en Los Ralos. https://t.co/lfXAs1FAJ0 pic.twitter.com/ek1kIfPYxS — Telefe Tucumán (@telefetucuman) January 27, 2020

El hecho que se investiga ocurrió el domingo a la 6 de la mañana cuando López salía de un boliche situado en la avenida San Martín, segunda cuadra de Los Ralos, cuando fue atacada a golpes por cinco jóvenes, cuatro de las cuales eran mujeres.

Agentes de policía que cuidaban la zona se hicieron presentes en el lugar de la pelea y lograron separar al grupo.

En tanto, López fue trasladada al hospital del lugar donde le diagnosticaron politraumatismos en diferentes partes del cuerpo.

Luego la joven agredida se dirigió junto a su madre a la comisaria, donde realizó la denuncia e identificó a las dos hermanas y a Maxi como integrantes del grupo que la atacó.

Según señalaron los investigadores, López declaró ante la policía que las agresiones comenzaron adentro de boliche.

“Cada vez que yo pasaba por el lado de ellos, en el boliche, se me reían y me empujaban y al finalizar el baile, salí para ir a mi casa y afuera estaban de nuevo estos chicos, que comenzaron a insultarme. Fue ahí que me trencé con una de las chicas y entre todos me empezaron a pegar”, contó la chica.

“Maxi me pegó una patada en la cara y me sacó mi celular”, agregó.

Por su parte, el jefe de la Comisaría de Los Ralos, Rubén Figueroa, indicó que las otras dos jóvenes que participaron en la pelea ya fueron identificadas.