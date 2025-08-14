Entregaron 400 escrituras a familias de más de diez barrios platenses

Tasas, control sobre bancos y encajes: el BCRA dictó tres normas clave para frenar la suba del dólar
Las acciones se desarrollaron bajo el programa bonaerense “Mi Escritura, Mi Casa” en el norte, el sur y el oeste del partido
El intendente de La Plata, Julio Alak, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, encabezaron el acto de entrega de 415 escrituras en el Palacio Municipal.
"Esta política responde a una realidad: la de las miles de familias bonaerenses que esperaban desde hacía años las escrituras de sus hogares", destacó Alak, quien estuvo acompañado por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, y la diputada provincial Lucía Iañez.
En ese sentido, el jefe comunal agregó que "esta iniciativa representa la tranquilidad de saber que en el futuro la casa quedará para los hijos".
La actividad se desarrolló en el Salón Dorado en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa y tuvo como objetivo acompañar a las familias bonaerenses a alcanzar el sueño de la casa propia.
En esta ocasión se benefició a 357 familias de Melchor Romero, San Carlos, Villa Elvira, San Lorenzo, Villa Elisa, Gonnet, Los Hornos, Hernández, Ringuelet, El Peligro, Tolosa, Lisandro Olmos y el casco urbano.
Cabe recordar que, en la misma línea, los mandatarios habían entregado otras 1.047 escrituras durante el mes de julio como parte del programa.
