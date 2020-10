El platense que cerró su local de comidas por la crisis y ahora busca un puesto en la parrilla

La convocatoria para cubrir ocho puestos en una parrilla a inaugurarse en los próximos días en el centro de La Plata derivó en un aluvión de postulantes de todas las edades -la gran mayoría jóvenes- en búsqueda de una oportunidad laboral en medio de la crisis desatada por la pandemia. Si bien gran parte de quienes asistieron reflejó contar con experiencia en el sector comercial, el denominador común que se imponía era el de conseguir "el puesto que sea" con tal de trabajar.

Entre estos se destacó la historia de José Luis, un vecino platense que se acercó bien temprano al local de 12 y diagonal 74 para entregar su currículum y con esperanzas de que lo llamen para la entrevista de trabajo.

LEA TAMBIÉN Más de una manzana de cola por un puesto de trabajo en una parrilla platense

En diálogo con este medio, el hombre que promedia unos 55 años, contó que hasta antes de la pandemia había sido propietario de su propia casa de comidas y que a raíz de la merma de la actividad, en el marco del aislamiento social y la crisis, tuvo que tomar la drástica decisión de cerrar el comercio para siempre.

"Vengo para postularme como ayudante de cocina, tengo experiencia porque tenía mi negocio y con todo esto de la pandemia tuve que cerrar. Con el gobierno anterior me fue muy mal y con esto de la pandemia es peor, se cortaron los deliveries y se tornó muy complicado seguir", dijo José Luis que llegó al punto de convocatoria un poco más tarde de las 7 y se topó con una fila de más de 50 metros. Luego de las 8, la cola daría la vuelta manzana y seguiría creciendo para reflejar la demanda laboral en nuestra ciudad tras el golpe que sufrió el sector del comercio.

En medio de la larga espera el vecino contó que tras cerrar su local atravesó por un derrotero adverso y que viene sobrellevando el día a día como puede. "Estuve trabajando en empresas de seguridad que ni siquiera cumplen con lo normal. Me han pagado dos meses sí, dos meses no. Es una situación muy difícil", sostuvo.

Pese a ello afirmó con optimismo que "creo que puedo tener una chance de poder trabajar, como la debemos tener todos los que estamos acá. Creo que la necesidad es de todos. Son tiempos difíciles".

La primera de la fila era Yanina, una joven que se presentó con currículum en mano a las 3 de la madrugada. "Me imaginaba que iba a venir mucha gente, por eso decidí venir a la madrugada", dijo. Al igual que José Luis, expresó que "vine temprano para tomar uno de los puestos porque realmente necesito trabajar".

"Lo vi en Facebook y acá estoy. Estoy desocupada desde hace dos meses. El único que trabaja en mi casa es mi hermano, yo estudio y necesito sustentar mis gastos. Antes trabajaba como ayudante en un restaurante que por el tema de la pandemia tuvo que quedarse con los trabajadores de más antigüedad", graficó la joven sobre su situación.

Y agregó que "la mayoría se está quedando sin trabajo" y que "si están acá es porque realmente necesitan.

Mirna, de Los Hornos, dijo que "llegué a las 8 y ya había bastante gente, es mucha la demanda". "Vengo por el puesto de ayudante de cocina, pero vengo para lo que salga, hace bastante que no trabajo. Trabajo en comercio y con la pandemia me quedé sin trabajo. Creo que la mayoría de la gente estamos buscando lo mismo, trabajo de lo que sea. No le hacemos asco al trabajo". "Tengo familia, dos chicos, por eso es importante el trabajo", agregó.

Camila, de 20 años y oriunda de Ensenada, es bartender y llegó en busca de un puesto tras un largo período laboral en un boliche de La Plata como encargada de la barra. "Hace siete meses que no trabajo, me mantengo porque vivo con mis viejos, y gracias a que ellos pueden seguir trabajando podemos estar. Ojalá pueda conseguir el puesto pero si no es para mí que sea para cualquiera porque todos lo estamos necesitando".

Por su parte, Sebastián, de Berisso, quien a eso de las 9 era el último de la fila, relató que "hace más de un año que estoy desocupado" y que este panorama "se venía repitiendo aunque no con tanta gente. "Me levanto a la mañana y lo primero que hay es revisar los clasificados, hay muy pocos avisos". "Están buscando ayudante de cocina, de parrillero, por eso hay tanta gente. Esto se divulgó por las redes y eso tuvo más llegada", dijo acerca del aluvión de postulantes. "Vivo en pareja y tengo un nene, así que nos mantenemos con el sueldo de ella en Educación", comentó.