Escándalo en Olavarría: tomaron la municipalidad en un reclamo por tierra y apuntan contra Grabois

Un grupo de vecinos y manifestantes vinculados a organizaciones sociales ingresó ayer al hall del palacio municipal de Olavarría, que permaneció tomado por varias horas, para exigirle al intendente de ese distrito, Ezequiel Galli, de Juntos por el Cambio, tierras, viviendas y "soluciones habitacionales". La manifestación fue llevada adelante por la Mesa de Emergencia, que aglutina a distintas sociedades de fomento, y por organizaciones sociales que se encuentran acampanado desde hace 20 días frente a la Municipalidad.

Desde sectores de Juntos por el Cambio apuntaron al dirigente social Juan Grabois, pero desde su organización afirmaron que no tuvieron "nada que ver" en la ocupación del edificio municipal, que debió ser despejada en un operativo policial con gases lacrimógenos.

Los incidentes, que generaron repercusión nacional y un movimiento de repudio de parte de los referentes de la oposición, tuvieron lugar ayer, al cabo de una jornada de tensiones, ya que los manifestantes que están acampando desde hace días en la plaza central se desplazaron primero hacia la Comisaría local para denunciar casos de abusos policiales. Luego, volvieron hasta el municipio y ocuparon el hall de entrada. "SI es necesario, nos vamos a quedar a dormir acá. Nos tienen que recibir", exigieron.

A la cabeza de estos planteos estaban dirigentes del Movimiento Guevarista y la Mesa de Emergencia donde, según distintas fuentes, tienen protagonismo referentes locales que responden a Grabois.

Mientras un grupo de manifestantes era recibido, otro sector comenzó a generar incidentes en el hall, tiraron piedras y rompieron ventanas. Elk edificio finalmente fue desalojado por efectivos del Grupo de Apoyo Departamental.

Los vecinos que ingresaron al Municipio vienen exigiéndole al Ejecutivo local una reunión para buscarle soluciones a la falta de trabajo y a las problemáticas habitaciones que se viven en el distrito.

“Hemos hecho incontables propuestas al municipio para generar trabajo pero han sido siempre ignoradas. Creemos que con un plan de viviendas que sean accesibles para la clase trabajadora podría generarse trabajo y dar respuestas a nuestras demandas, pero siguen sin escucharnos”, señalaron hace algunos días desde la Mesa de Emergencia.

En el marco de la protesta, el intendente se expresó a través de su cuenta de Twitter. Señaló que “en estos casi 5 años de gestión siempre recibí a todos los vecinos e instituciones que así lo requirieron” y “no vamos a ceder ante presiones ni extorsiones y mucho menos vamos a tolerar la utilización política de las necesidades de nuestros vecinos”.

“Conocemos las necesidades que tienen los vecinos de Olavarría y estamos trabajando todos los días para solucionarlas, pero no podemos permitir una usurpación de un edificio público”, agregó Galli.

Por su parte, fue el jefe de diputados del PRO, Cristian Ritondo, quien compartió la noticia durante el programa de Alfredo Leuco por TN y afirmó que los grupos que intentaron tomar la municipalidad son cercanos al referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois.

Ritondo estuvo en contacto con Galli y contó: "Él está bien, está tranquilo y agradece el accionar de la policía que pudo frustrar el intento de toma".

“Mi solidaridad con Ezequiel Galli y todos los vecinos de Olavarría, este accionar intimidatorio de los violentos no debe ser normal en nuestro país. No podemos permitir esta clase de acciones, la violencia no es el camino a una sociedad mejor para todos”, escribió Jorge Macri, de Vicente López.

Y en ese sentido, también apuntó contra Grabois: “Los problemas habitacionales y de vivienda son responsabilidad del Gobierno Provincial y Nacional. No del intendente. Sería bueno que Juan Grabois y su gente le reclamen a ellos”.

También se expresaron en apoyo a Galli los intendentes de La Plata y Lanús, Julio Garro y Néstor Grindetti. “Mi solidaridad con el Intendente de Olavarría ante el ataque impetuoso y violento, ejercido sobre el edificio municipal, patrimonio de todos los olavarrienses. La violencia, sólo genera más violencia, nunca la solución”, escribió el jefe comunal platense.