Varones vs Barones: Kicillof salió a dar explicaciones por la frase que se viralizó

Al hablar de líderes de la Provincia a lo largo de la historia, ayer Axel Kicillof confundió a los "varones" con los "barones". Y fue una frase que en las redes sociales se hizo viral.

Como tuvo tanta repercusión esa parte del discurso que brindó en la Escuela Sindical de Género (ESiGen), el gobernador bonaerense utilizó su cuenta de Twitter para aclarar qué es lo que intentó decir. "Nadie habla de 'Baronesas del conurbano' y ese es precisamente el problema que señalé", se excusó Kicillof.

Además, aprovechó para criticar a los medios de comunicación atribuyéndoles la responsabilidad de la polémica que se generó. . "Además de dedicarse a destilar odio, Clarín llama 'furcio' a su propia ceguera machista. Eso sí: felicito a la o el cronista por su agudeza auditiva o visual (¿o telepática?) que le permitió, al parecer, distinguir la 'v' de la 'b' mientras yo hablaba", escribió, y agregó: "PD. Ignoro por qué otras expresiones como 'no logramos lograr el logro', que dan muestra de una fenomenal economía de lenguaje, no ameritan el sesudo análisis del gran diario argentino".

Además de dedicarse a destilar odio, Clarín llama "furcio" a su propia ceguera machista. Nadie habla de “Baronesas del conurbano” y ese es precisamente el problema que señalé.https://t.co/8cbCYdERLC — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 21, 2020

Y fue aún más allá al decir que "también vuelve a refritar mi uso de 'haiga' en una entrevista del pasado (dije: 'si no hay un mango partido al medio, que haiga para el que más lo necesita'). Omitió refregarme que 'mango' es una fruta, o parte de una sartén, y no 'dinero de curso legal'". Finalmente disparó: "Pero no se privó de censurar esa forma criolla muy frecuente en la gauchesca y en el habla popular rural. Y a propósito, para el ojo censor de Clarín, aprovechamos para compartir este fragmento de La vuelta de Martín Fierro (1879) de José Hernández: "Que Dios lo haiga perdonao, / Es todo cuanto deseo, / Le conocí un pastoreo / De terneritos robaos'".