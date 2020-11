Kuwait, el emirato amigo de la Argentina por una guerra que sigue invirtiendo en el país

Kuwait, un pequeño país de Medio Oriente que tiene uno de los PBI per cápita más altos del mundo (22.250 dólares) gracias al petróleo, mantiene desde la década de 1990 una estrecha relación con la Argentina gracias al apoyo que nuestro país le dio durante la guerra. Por eso, hoy en día, pretende seguir invirtiendo en esta zona del mundo.

Si bien la relación entre ambos países nació en 1976, en 1990 se afianzó cuando Iraq invadió Kuwait y el gobierno de Carlos Menem fue uno de los primeros en mandar un barco de la Armada para que sean parte de la coalición internacional que participó en la Guerra del Golfo.

Según le contó el embajador Abdullah Alyahya al diario La Nación, en dicha nación asiática nunca se van a olvidar de aquel gesto. "La relación diplomática entre la Argentina y Kuwait siempre fue excelente, pero no estamos satisfechos con la política comercial. Por eso estamos trabajando en la firma de dos acuerdos para eliminar la doble tributación y así poder avanzar con más inversiones", explicó el diplomático.

"Esto le daría posibilidades a los dos países de beneficiarse. Nosotros estamos muy interesados en saber el know how y la tecnología utilizada en la producción no convencional de petróleo, como tienen en Vaca Muerta", agregó.

Hace solo un mes, Kuwait anunció un préstamo de 100 millones de dólares para la primera etapa de la construcción de un acueducto biprovincial entre Santa Fe y Córdoba, que en total demandará 250 millones de la moneda estadounidense. Además, tiene inversiones por 300 millones en obras en otras provincias.

Abdullah Alyahya dejó en claro que la relación con nuestro país va más allá de quien esté como Presidente. "Apoyamos a la Argentina sin importar quién gobierne. Habíamos invitado al presidente Alberto Fernández a una visita a Kuwait para el mes pasado, pero se suspendió por la pandemia, así que lo volvimos a invitar para 2021, para afianzar aún más las relaciones bilaterales", precisó.

Kuwait subsistía de la pesca de perlas hasta que descubrió petróleo en 1938, lo que le permitió fundar el "Fondo Soberano de Kuwait", que realizó inversiones por más de 17.000 millones de dólares. "La Argentina fue uno de los primeros países no árabe en recibir financiamiento", dijo el embajador en relación a cuando se destinaron US$609 millones para la construcción de una ruta provincial en 1995.