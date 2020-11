Diego no está solo

Avenida Maipú al 1600... Mediodía de un día miércoles y los bocinazos que no se detienen. El Metrobus a pleno y los autos que pasan rápido. El sol a esa altura es fuerte. Un enjambre de periodistas, cámaras, cables, camiones de exteriores. Diego descansa adentro y las noticias son alentadoras, al menos las que brinda el doctor Leopoldo Luque.

De repente el tránsito se corta y camisetas y banderas azules y blancas cambian la escena. Una caravana con unos 50 autos conforman un río azul y blanco que se detiene justo en la puerta de la Clínica. Todo es Diego y nada más que Diego. Los carteles, fotos y estampitas pegadas en el frente. “Solo te pido una gambeta más”, dice un cartel.

Hay camisetas de Argentina y tapabocas con la cara de Diego. Nadie los llevó obligados, están ahí por que quieren y aman a Maradona. Daniel tiene el pelo largo, camiseta Le Coq con el “diez” en la espalda. Está como poseído mirando la puerta, como esperando que salga Diego a decirle que todo está bien. “Vine anoche a la 1 de la mañana y me quedé acá. Amo a Maradona, soy maradoniano y necesitaba estar acá”, dice y los ojos se le humedecen. Mira a los hinchas de Gimnasia que como un grito de guerra cantan, “Diego, querido, el Lobo está contigo”.

Daniel es un laburante, que no pudo quedarse en su casa y se fue a la Clínica para “darle un apoyo al más grande de todos”. Por la vereda de enfrente otro en una bici, con una camiseta de Argentina grita, “Vaaamoooo Diegooo”.

Una banda de hinchas Triperos cuelgan banderas de frente a la Clínica: “Fuerza Diego. Gimnasia te ama”; “Diego te esperamos en el Bosque”; “Filial Diego Armando Maradona”; “El Lobo no te abandona”; y muchas banderas con la cara de Diego y “Somos el pueblo. La 22”.

“Fuerza Pelusa” dice una bandera blanca con letras rojas de Los Cebollitas, emblemático equipo donde empezó a jugar el “10” de muy chico; muy cerca otra con letras azules y el escudo de Vélez dice, “Diego querido la Pandilla está contigo. Fuerza”. En una pared se ven escudos de Boca también y algunas fotos. Cartas. Familias que firman los carteles y mencionan su Provincia natal.

Sus hijas Dalma y Giannina, estuvieron sobre el mediodía y no se cruzaron con el abogado Matías Morla que fue temprano. Tras el parte del Dr. Luque la tarde se hizo eterna pero no decayó el ánimo de los hinchas que cantaron en la calle y siguieron desplegando banderas, y humo azul. Las trompetas no faltaron para entonar el “olé, olé, olé, olé, Diego, Diego”.

“Vinimos a darle nuestro apoyo a Diego. No está solo y no lo vamos a abandonar. El ya sabe lo que es la gente de Gimnasia”, dice Fernando. “Tratamos de juntarnos y venir a darle nuestro apoyo a Diego. Algunos vinieron en autos, en motos, en camioneta, la cosa era estar acá... y acá estamos con Diego”.

De fondo los bocinazos jamás dejaron de sonar. Un camión de gaseosas que pasa, toca bocina y sus ocupantes gritan, “fuerza Diego” casi desgarrándose la garganta. Lógicamente no todo fue color de rosas, por que en un momento el tránsito se cortó pero los propios hinchas se fueron corriendo hasta un sector para no molestar y desde allí siguieron cantando y colgando más banderas.

Mientras la camioneta de Diego quedó en el estacionamiento de una de las entradas de emergencia de la Clínica, el técnico de Gimnasia adentro tuvo la contención de gente de su confianza, entre ellos su sobrino Johnny Espósito, hijo de Mary, hermana de Diego.

Periodistas deportivos, de espectáculos, y para noticieros en general buscaban la nota diferente pero poco había por decir allí hasta el próximo parte médico que brindó el Dr. Luque a las 19 (ver nota aparte), donde de manera desestructurada habló muy sencillo que Maradona estaba bien y evolucionaba.

Para ese entonces hubo movimiento de familiares y allegados que buscaron pasar desapercibidos, pero Jana, entre ellos, se quedó en el lugar cuando la noche ya había caído, y hasta para cenar con el DT albiazul.

Los hinchas del Lobo que fueron de nuestra ciudad se juntaron con los de la Filial Zona Norte GBA que estaban desde que llegó Maradona el martes al atardecer. “Acá estamos junto a Diego. Con los integrantes de la Filial nos vamos turnando para decir presente. Queremos que esté bien de salud ante todo”, dice Pedro con tono de padre y la remera de la Filial puesta.

La noche ya estaba instalada. Atrás quedaba otra jornada donde también las redes sociales “jugaron su partido”. Quienes lo aman y quienes no. Ex compañeros. Familiares. Amigos. Todos en algún momento dejaron algún mensaje.

Había sido otra ornada intensa. Para muchos lo peor había pasado, Diego ya operado y evolucionando. El Dr. Luque que sorprende al salir en moto por un portón por la calle Arenales, una de las laterales, y tras hablar brevemente con la prensa que aún estaba presente, se retira y se pierde en la noche.

Un grupo de hinchas de Gimnasia aún permanece ahí y parece que se quedarán. Ya son poco más de las 21:30. Es que esto se repetirá jueves, viernes y varios días más, por lo menos hasta que Diego deje la Clínica. “Diego es pueblo, nos dio alegrías a los argentinos. Diego es de todos pero hoy tenemos el orgullo de tenerlo en Gimnasia y lo disfrutamos. No lo vamos a abandonar y él lo sabe, así que acá nos vamos a quedar”, dice Mariano, que junto a un grupo de amigos, planean dormir en una camioneta, y como dicen los hinchas que aún dan vueltas por la vereda, estar lo más cerca posible de “D10s”.