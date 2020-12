Nico Vázquez: “Tenías razón, no te equivocaste: ‘es una lucha’”

Nicolás Vázquez recordó a Calvo contando que “fue uno de los primeros” que le dio una oportunidad. “‘Meté pibe, jugá, improvisá´ me decías cuando yo tenía 19 y recién empezaba en la tele. Años después me di el gusto de jugar otra vez con vos, pero arriba de un escenario y todo fue risas... Tenías razón, no te equivocaste: ‘es una lucha’. Ahora a descansar de verdad. Hasta siempre amigo”.