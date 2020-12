Un mensaje del asesino del Zodíaco, leído 51 años después

Es sabido que todo lo que gire en torno al célebre asesino serial del Zodiaco sigue causando miedo. Esta vez, un grupo de aficionados de la criptografía revivió al enigmático personaje que mató a 5 personas y se atribuyó 32 asesinatos en California al descifrar otro de sus mensajes, 51 años después.

Según The San Francisco Chronicle, un grupo de entusiastas reveló un nuevo mensaje encriptado que se atribuyó al hasta ahora nunca identificado asesino del Zodiaco. Ese mismo medio era el que recibió entre 1968 y 1969 varias cartas en código en el que develaba sus asesinatos, tal como lo describe la película de David Fincher.

“Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. Ese que salió en televisión no era yo. No me asusta la cámara de gas porque me enviará al paraíso lo antes posible. Ahora tengo los suficientes esclavos que trabajen para mí mientras que el resto del mundo no tiene nada”, dice el mensaje que fue enviado en noviembre de 1969 al periódico de San Francisco por el presunto asesino que admite haber inspirado a otras personas que siguieron sus pasos.

El código, según se informó, constaba de una serie de letras y símbolos encriptados que fueron revelados por el estadounidense experto en cifrados David Oranchak -que llevaba trabajando en las cartas del asesino del Zodíaco desde 2006-, el matemático australiano Sam Blake y el belga Jarl Van Eykcke.

Por su parte, la oficina de San Francisco del Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó la validez del descifrado y recordó que el caso sigue abierto, ya que el asesino nunca fue detenido. Según contó Oranchak, la solución al cifrado consistió, además de en asignar una letra a cada símbolo, en entender que las palabras no estaban escritas de forma lineal con una letra inmediatamente detrás de la otra, sino que respondían a un patrón diagonal.

Un primer mensaje enviado a los periódicos de California fue decodificado por un maestro de escuela y su esposa en 1969. “Me gusta matar porque es muy divertido”, decía ese texto, haciendo referencia nuevamente a “esclavos” que decía reunir para servirlo en el más allá.