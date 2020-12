Roció con nafta y amenazó con prender fuego a su hermano

“Filmá, dale, no tengo problema”, dice un hombre de remera azul, mientras avanza caminando hacia donde está quien lo “apunta” con un teléfono celular. Tiene un bidón en la mano, con un líquido que arroja al interior de una casa a través de una ventana. También contra las paredes sin revocar que dan a un pasillo interno.

“Es nafta”, se escucha decir a una jovencita que sería sobrina del hombre del bidón y quien filma o al menos está cerca de la persona que lo hace. “Cómo cambiaste tío”, lanza, de espaldas al hombre que sigue empapando todo con ese líquido supuestamente combustible, mientras el cacareo de un gallo complota contra el sonido del video, impidiendo escuchar los argumentos del sujeto.

Al parecer le reprocha algo al padre de la joven. Y, segundos después, lo repite ante la policía que llega al lugar alertada por llamadas al 911. En definitiva, el hombre del bidón terminó aprehendido en la comisaría Tercera de Los Hornos, acusado de “tentativa de homicidio calificado”, confirmaron fuentes judiciales y de la fuerza.

Más allá de la gravedad de los delitos que le imputaron, nadie salió lastimado. El video que llegó a este diario a través de redes sociales se sumó a las evidencias que en las próximas horas deberá analizar la fiscal en turno Betina Lacki para resolver la situación procesal del acusado.

La pelea

El incidente, que tuvo en vilo por un buen rato a un sector de Los Hornos, sucedió ayer al mediodía en 54 entre 145 y 146, donde un hombre de 57 años oficialmente identificado como Pedro Rodríguez acusó a su hermano de 52, que según las mismas fuentes sería Walter Rodríguez, de “rociar con nafta la vivienda donde vive y a sus dos hijas menores de 12 años, con claras intenciones de prenderlos fuego”, dijo un jefe policial.

Por lo que se ve en el video, y antes de que los efectivos lo introdujeran en un patrullero para llevarlo a la comisaría, el acusado promete ante la cámara del celular: “Te la voy a prender fuego”, en supuesta alusión a la casa, mientras dos agentes lo convencen de que “no es la manera de resolver las cosas”.

Para entonces ya había dejado el bidón y el encendedor fuera de su propio alcance, por indicación de las dos policías que fueron las primeras en llegar a la escena y poner paños fríos al conflicto.

El origen de la disputa sería el terreno donde se desarrolló toda la escena, propiedad de los padres de los involucrados y que ambos compartirían en viviendas distintas. Precisamente, los cambios que uno de ellos habría hecho en el fondo habrían disparado la bronca del sindicado agresor, quien “sin mediar palabra roció con nafta la vivienda del otro”, dijo un investigador.

Policías llegaron en pleno incidente y convencieron al hombre de dejar el bidón en la vereda

En rigor de verdad, lo que muestra la filmación casera es que sí hubo cruce de palabras y que el acusado le habría pedido a las menores-ambas de 12 años- que se fueran de la casa donde él empapaba todo con el líquido señalado como nafta.

“Vos no tenés nada que ver y no tenés nada que hacer acá, vos sos buenísima”, se le escucha decir al afiliado, dirigiéndose, en apariencia, a una de sus sobrinas. “¿No te das cuenta de que tu papá hace todas las cagadas posibles para que yo me sienta mal? Si le di un lugar para que esté tranquilo”, insiste, sin largar el bidón.

“Vos sos un maldito”, le espeta ella.

Todo esto sucede instantes antes de que llegue el patrullero. Luego se ve que todos se dirigen hacia la vereda, donde continúa el cruce entre los hermanos, que intercambian acusaciones por delitos todavía más graves.

Lo concreto es que los policías habrían podido comprobar que el líquido arrojado efectivamente era combustible y que el aprehendido tenía en la otra mano un encendedor “con la promesa de usarlo”.

Los gritos y las amenazas convencieron a los vecinos de llamar al 911 y todo derivó en la apertura de una causa penal. Sin lesiones parecería complicado sostener la imputación de una tentativa de homicidio, pero eso deberán resolverlo la titular de la UFI 2 y el juez de Garantías Guillermo Atencio.

Por lo pronto, los policías se incautaron del bidón con nafta, el encendedor y pidieron el video.