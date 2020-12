Gimnasia zafó del “grupo de la muerte”, debuta ante Colón y Estudiantes viaja a Rosario

Con la presencia del titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia y Marcelo Tinelli, al frente de la Liga Profesional, se procedió anoche, en un hotel de Puerto Madero, al sorteo de la segunda fase de la Copa Diego Armando Maradona, que comenzará a jugarse este fin de semana.

De acuerdo al programa, Gimnasia, por ejemplo, pasó a formar parte de la llave B de la Zona Campeonato, evitando de esta forma integrar el A, que fue denominado el “grupo de la muerte”, por encontrarse Boca, River, Huracán, Independiente, Arsenal y Argentinos Juniors.

El Lobo, que tendrá como rivales en la llave B a Atlético Tucumán, San Lorenzo, Talleres de Córdoba, Banfield y Colón, debutará el próximo fin de semana ante el Sabalero, en Santa Fe.

En la segunda fecha (se jugará a una sola rueda), el equipo mens sana jugará su segundo partido fuera del Bosque, esta vez, ante Banfield.

Por otra parte, Boca y River, los dos máximos exponentes a quedarse con el premio mayor, animarán una edición del superclásico, pero ya en enero del 2021, por la fase Campeonato de la Copa de La Liga Profesional (LPF)

El encuentro entre los dos colosos del fútbol de nuestro país corresponderá a la cuarta fecha, zona A, de esta segunda fase del torneo, y se jugará el domingo 3 de enero de 2021, en La Bombonera.

Hoy, quedará resuelto los días y horarios de los demás partidos de esta segunda fase de la Copa Diego Armando Maradona.

La primera fecha, entonces, quedó conformada de esta manera:

Zona Campeonato A: River vs. Argentinos; Boca vs. Arsenal y Huracán vs. Independiente.

Zona Campeonato B: Colón vs. Gimnasia; Atlético Tucumán vs. Banfield y San Lorenzo vs. Talleres de Córdoba

EL PINCHA, EN LA COMPLEMENTACIÓN

En lo que respecta a Estudiantes, que llega a los tumbos luego de cerrar una primera fase para el olvido, pasó a formar parte de la llave B de la Fase Complementación, junto a Newell´s, Central Córdoba de Santiago del Estero, Racing, Godoy Cruz y Vélez.

Y su estreno también se producirá este fin de semana, cuando tenga que viajar a la ciudad de Rosario para enfrentar a Newell´s.

Para la segunda fecha, de acuerdo al sorteo efectuado anoche en un hotel de Puerto Madero, el equipo albirrojo estará enfrentando a Racing, de local.

Por lo tanto, la jornada inaugural quedó conformada de la siguiente manera: Zona Complementación A: Unión vs. Defensa y Justicia; Aldosivi vs. Lanús y Rosario Central vs. Patronato. Zona Complementación B: Vélez vs. Racing; Newell´s vs. Estudiantes y Central Córdoba de Santiago del estero vs. Godoy Cruz.

LA FORMA DE DISPUTA

Los ganadores de cada una de las secciones (A y B, Zona Campeonato), al cabo de estas cinco fechas en las que los seis equipos se enfrentarán a partido único (todos contra todos), se medirán en una definición única el domingo 17 de enero de 2021, en el estadio del Bicentenario de San Juan. El vencedor de ese duelo accederá a la edición 2021 de la Copa Libertadores.

Mientras que los conjuntos que salgan primeros en cada una de estas secciones (A y B, Complementación) jugarán una suerte de final preliminar para dirimir al representante que se enfrentará, luego, al perdedor de la definición por la zona Campeonato.

Ese partido, programado para el 24 de enero, en teoría, clasificará a un equipo para la edición 2022 de la Copa Sudamericana.