Crisis sin fin: Estudiantes se desangra en cada partido y sigue en caída libre

Estudiantes se despidió de esta primera parte del torneo dejando una muy mala imagen. Sin triunfos, sin haber podido convertir un gol, quedó último tras haber sumado cuatro derrotas y dos empates. Ayer en La Paternal, Argentinos Juniors le ganó 1-0 con muy poquito. El local jugo con oficio y se quedó con la victoria ante un equipo estudiantil que deambula por la cancha y no pude (y le cuesta) hacer dos pases seguidos.

Mariano Andújar desde el arco grita y grita y hace lo que puede, con los pibes está claro que no alcanza. Sin jerarquía ni vuelo futbolístico, los albirrojos siguen en caída libre y dejan pasar oportunidades de recuperación, aunque tampoco hay síntomas de mejoría.

El presente no es casualidad y genera preocupación en su gente, que no ve respuestas

Pareció salir con decisión el Pincha, por izquierda el pibe Gaspar Di Pizio se mandó, pisó el área, pero en lugar de sacar el centro al segundo palo, le salió al primero y la pelota terminó en las manos del arquero. Contestó el Bicho con un remate de Avalos que controló Andújar.

A los 7 minutos jugada de pizarrón del local tras una falta de Bazzana en la puerta del área grande. Torrén se la tocó a Elías Gómez que sacó un violento zurdazo que pasó por el medio de una barrera que se desarmó, mientras Andújar que se vio sorprendido no atinó a respuesta alguna.

El partido no se había armado aún y el local ya ganaba 1-0. Leandro Díaz luchaba con el experimentado Torrén que no le dio ni un centímetro de ventaja. Igualmente, en esa primera etapa fue llamativo la cantidad de veces que el delantero tucumano quedó en posición adelantada.

La temprana salida de Leo Godoy por lesión obligó a Desábato a dejar el 3-4-1-2 con el que arrancó, y con el ingreso de Mauro Díaz pasó a un 4-2-3-1 para atacar y un 4-1-4-1 para defender, con Guzmán recostado sobre el lateral derecho.

Argentinos en su casa impuso su oficio. Pelotazos largos superando por arriba a los volantes albirrojos, buscando al ex Pincha, Edwar López, Avalos y Hauche.

Estudiantes buscaba jugar de manera asociada pero jamás pudo quebrar a la fuerte defensa local. Sin ser profundo, al menos el equipo de Desábato emparejó las cosas desde los pies de Tití Rodríguez y cuando se asociaba con Ayala, parecía que se generaba algo bueno. Pero no, era una sensación que duraba apenas segundos.

El primer tiempo dejó la sensación de un equipo tibio, sin respuestas anímicas ni futbolísticas para dar vuelta la historia. Estudiantes ni siguiera probó al arco, y así es muy difícil intentar. Quedaba muy claro por que es el último de la Zona y no pudo hacer un solo gol.

El complemento mostró a Estudiantes más decidido. Lo tuvo Leandro Díaz quien quedó cara a cara con Chaves tras un buen pase de Tití Rodríguez que capturó una pelota que quedó boyando en el área, pero cuando el “uno” del Bicho estaba vencido apareció Carlos Quintana para cerrar y salvar la caída de su arco.

El Pincha quería, pero era impreciso. Mauro Díaz nunca pudo ser conductor. Por eso a los 15 minutos el Chavo mandó a la cancha a Angel González y al pibe Obregón por Tití Rodríguez y el Loco Díaz.

El partido era feo. Argentinos tampoco inquietaba a Andújar, pero los minutos corrían y seguía ganando. Nico Silva recuperó la pelota y cedió a Edwar López que no pudo rematar bien en una jugada aislada.

El Bicho también metió variantes y el pibe Colman le dio dinámica a un equipo local muy metedor pero con escaso juego.

Los arqueros casi que no la tocaban, se jugaba de área a área pero no se pateaba al arco. Franco Moyano que había entrado, probó desde una buena posición, pero la pelota se fue cerca del palo derecho de Andújar. Iban 27 minutos.

Un minuto más tarde Hauche picó, aprovechó las dudas de la defensa estudiantil y fusiló a Andújar que puso las manos firmes y evitó el segundo.

Estudiantes fue en esos últimos minutos con más ganas que ideas y chocó una y otra vez con defensa local, donde el Pelado Quintana sacó todo de arriba y no se puso colorado para revolearla sin punto fijo. Los cambios siguieron pero Cauteruccio no fue solución, como ninguno de los que Desábato mandó a la cancha.

Argentinos buscó por izquierda con el incansable Elías Gómez que trepó una y mil veces por su lateral. El Bicho mostraba sus falencias a la hora de atacar y defender, pero ni eso supo aprovechar Estudiantes, que no tuvo jerarquía ni rebeldía para tratar de empatar al menos.

Con muy poquito, Argentinos le ganó a Estudiantes que en la cancha demuestra, partido a partido, por que no pudo ganar ni uno de los seis que jugó, y ni siquiera hacer un gol. Los números marcan realidades, acumula 12 sin ganar (7 derrotas y 5 empates) y hace más de 500 minutos que no hace un gol.

El Chavo Desábato se fue anoche de La Paternal sin hablar. Obviamente es responsable, pero esto excede a los entrenadores también. Jugadores sin respuestas, algunos pibes con vergüenza ponen la cara e intentan algo pero que no alcanza. Está claro que no alcanza (y ni siquiera alcanzó con Javier Mascherano). El Pincha se desangra partido a partido, no sabe realmente a lo que juega. El presente no es casualidad y ya genera mucha preocupación en su gente que no ve respuestas.