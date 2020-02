Nuevas designaciones en organismos del gobierno provincial

El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA) tendrá nuevo presidente. Según confiaron a EL DIA fuentes oficiales, se trata de Marcelo Juiz (ex titular del Ente Regulador de la VTV). También se suma al directorio Roberto Daoud (ex DEUCO). El nuevo director de Energía de la Provincia será Marcelo Garrido, ex gerente de Edelap, la distribuidora eléctrica de nuestra región y ex ministro de Energia de la Nacion.