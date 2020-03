Detectan que el coronavirus puede sobrevivir hasta 17 días en algunas superficies

Investigadores hallaron restos de SARS-CoV-2 en los camarotes del crucero Diamond Princess, dos semanas después de que los pasajeros desembarcaran



Aunque el CDC no especificó el tipo de superficies en las que se encontró el ARN del nuevo coronavirus, sí aclaró que los restos aparecieron en cabinas que aún no habían sido desinfectadas. Esto para los investigadores demuestra que la limpieza constituye una de las formas más efectivas de matar al virus.

A pesar del hallazgo, la agencia federal de EEUU señaló que no es posible saber si algunos pasajeros se contagiaron a través de superficies contaminadas durante la cuarentena, pero dijo que los resultados justifican que se elabore un estudio adicional más concreto sobre las formas de transmisión del SARS-CoV-2 a bordo de cruceros.

“El Covid-19 en cruceros plantea un riesgo de propagación rápida de la enfermedad, causando brotes en una población vulnerable, y se requieren esfuerzos agresivos para contener la propagación”.

Explicó además que la investigación que se llevó a cabo en el Diamond Princess demostró que la propagación de la infección ocurrió cuando todavía las personas a bordo no estaban en cuarentena.

Antes de que el CDC compartiera el hallazgo de los investigadores, un estudio publicado en New England Journal of Medicine señaló que el nuevo coronavirus podía sobrevivir en el plástico y el acero inoxidable hasta tres días, una resistencia que disminuía notablemente en el caso del cobre, donde no persistía más de cuatro horas. Por su parte, en el cartón, el virus demostró una resistencia de un día.

Ahora, la alarmante conclusión de la CDC pone en duda estas conclusiones, por lo que será necesario realizar una investigación más amplia y determinar cómo formas del virus sobrevivieron tanto tiempo en los camarotes del Diamond Princess.