“Todos saben lo que siento por Estudiantes”

Rulli ya dejó atrás el fútbol español, aunque sea por tiempo. La realidad lo encuentra en la liga francesa. Desde Europa dialogó con La Redonda y dejó sus sensaciones en este momento de incertidumbre mundial a causa del Coronavirus.

- ¿Cómo es esto de entrenar en tu casa mientras se espera la vuelta de la competencia?

“Cumplo al pie de la letra la rutina que tenemos y soy bastante estricto. A la espera de lo que nos digan desde el club. Ayuda mucho tener un control adecuado del descanso y la alimentación. Aprovecho también para disfrutar de algunas cosas del día a día que a veces la vorágine del fútbol no te lo permite. Me siento en el momento más completo desde que atajo en primera. Ya tengo un conocimiento y una experiencia acá en Europa que me da la tranquilidad necesaria para poder dar un salto de calidad”.

-¿Fue difícil dejar Real Sociedad después de tanto tiempo?

“La decisión más correcta fue llegar a Francia, era un cambio que tenía que hacer. Llevaba atajando mucho en la Real y la cabeza pedía un poco de aire nuevo. Si tengo que volver será siendo un mejor arquero ya que ahora me permito disfrutar del fútbol como cuando era chico. la de Francia es una liga más física respecto al juego y me sorprendió mucho el nivel que hay. No sabemos que pasará en el futuro pero es obvio que queremos terminar la temporada para ver si podemos entrar en las copas”.

-La idea de volver a Estudiantes siempre estará y hasta en el algún momento estuviste cerca de Boca ¿Hay chances reales de regresar al país?

“Falta muchísimo para atajar de nuevo en el fútbol argentino. Todos saben del amor que le tengo a Estudiantes no necesito aclararlo. Cuando estuvo la chance de ir a Boca mi mamá hizo mucha fuerza porque es fanática, pero bueno veremos en el futuro, está claro que quiero terminar mi carrera en el Pincha. En su momento tanto Mauricio Pellegrino como Pablo Cavallero me marcaron mucho y fueron importantes para mi crecimiento. Cada tanto hablamos y recordamos esa etapa muy linda”.

-Hoy no estás cerca de la Selección como hace un tiempo ¿Es una espina que sigue clavada?

“Lo que más me duele hoy es no estar en la consideración de Scaloni, pero bueno es así, lo entiendo y no queda otra que seguir creciendo día a día para poder ser citado nuevamente. Ahora no tengo comunicación con el CT y lo tengo que aceptar obviamente. Mi máximo sueño es ser el arquero de Argentina y mantenerme; cuando me tocó estar entregué lo mejor y mi meta es poder volver. Ganar algo con esa camiseta sería de lo mejor para mi carrera”.