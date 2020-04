Casi la mitad de los positivos platenses corresponde a personal de salud y a sus contactos cercanos

Alrededor de la mitad de los casos positivos de coronavirus que se registraron en La Plata desde el comienzo de la pandemia se relacionan con personal de salud o con sus contactos cercanos, según revela el análisis de los primeros registros de contagios realizados por autoridades sanitarias comunales a un mes de que se detectara el primer caso local, del que surgen otros datos relevantes, como que el porcentaje de transmisiones comunitarias en la Ciudad es superior al mismo indicador a nivel país (donde la principal causa de contagio sigue siendo el contacto estrecho con afectados) y que la mayoría de los casos platenses son leves, incluso en personas que registran comorbilidades consideradas de riesgo.

Del análisis de los primeros números surgen también otras particularidades, como que, al contrario de lo que pasa en el país y en el mundo, en La Plata se contagiaron más mujeres que hombres, aunque al tratarse del análisis de pocos casos y de una escasa diferencia, el dato podría revertirse a medida que crezca el número de contagios sin llegar a representar una tendencia.

Los datos son “una fotografía” del primer mes de la presencia de la pandemia que conmueve al mundo en la Ciudad: el 26 de marzo se registraba el primer positivo platense, correspondiente a un hombre de 36 años del barrio de Melchor Romero que había viajado a Tailandia, regresó al país el 18 de ese mes y pocos días después registró síntomas compatibles con la enfermedad. Tras ser asistido por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladado al hospital San Juan de Dios, la confirmación de su diagnóstico llegó desde el Instituto Malbrán.

Según destacó en diálogo con este diario el secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata, Enrique Rifourcat, en los números del primer mes del coronavirus en La Plata se nota el impacto positivo del aislamiento social preventivo y obligatorio que en la Ciudad tiene “un alto grado de cumplimiento, aunque más en el casco urbano que en algunas zonas de la periferia”.

“Debido a la cuarentena nos encontramos hoy con un escenario menos complicado del que nos esperábamos hace un mes y medio. Con todo, hay muchos motivos para preocuparse, principalmente la situación del personal de la salud y la necesidad de mejorar la articulación entre los distintos niveles del sistema sanitario para optimizar el seguimiento de los casos y hacer más testeos, sobre todo entre el personal sanitario”, indicó el funcionario.

Para el infectólogo platense Amadeo Esposto, en tanto, “por ahora estamos en una etapa muy quiescente de la pandemia a nivel local, debido al efecto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Es como si estuviéramos haciendo ´la plancha´. Entonces es difícil sacar conclusiones sobre tendencias en base a números que todavía son muy chicos”, expresó.

“Lo que es claro es que ya somos un área de circulación local”, agregó el experto, además de poner de manifiesto la vulnerabilidad de los equipos de salud: “pero estamos todavía frente a la foto de un momento de transición en el marco de un camino que será muy largo y en el que tenemos que pensar que por ahora lo que se logró fue retrasar un pico, que en algún momento va a llegar. De ahora en más podemos esperar un largo tiempo de marchas y contramarchas, en el que las medidas de aislamiento social es probable que se aflojen y se vuelvan a endurecer en varias oportunidades, según cómo se manifieste el desarrollo de la pandemia”, explicó Esposto.

el sector salud

Puesto a analizar la marcha de la pandemia en la Ciudad a un mes de la aparición del primer caso platense y después de que en el curso de esta semana la Comuna diera a conocer las primeras tendencias en base al análisis de 47 contagios (ayer ya sumaban 50), el secretario de Salud comunal, Enrique Rifourcat, en diálogo con este diario, indicó que la principal preocupación que deja ese análisis es la situación del personal sanitario y, especialmente, de los médicos.

La Plata se ubica en el sexto lugar en el número de contagios en la Provincia

“Es difícil determinar números concretos, pero entre los casos positivos que tenemos en La Plata casi la mitad corresponden a personal sanitario, especialmente médicos y algunos de sus contactos cercanos. Y no podemos contar con datos concretos porque nunca está en nuestras manos hacer todos los seguimientos. Pero si tenemos en cuenta que sobre 49 casos (más tarde se confirmaría uno más) tenemos 17 positivos correspondientes a personal del Hospital Gutiérrez, tres a médicos que se desempeñan fuera de La Plata y un número que no podemos precisar de familiares de estas personas, estamos hablando de cerca del 50% de los contagios confirmados relacionados con el sector. Lo que representa un porcentaje altísimo. Y a eso hay que sumar los casos en estudio, donde también tenemos trabajadores de la salud”, dice Rifourcat.

Para el funcionario son varios los factores que confluyen para hacer que, de entre todo el personal de salud, sean los médicos los más expuestos.

“Uno de los factores que está incidiendo es el politrabajo. Mientras un enfermero o un camillero trabaja en uno o dos lugares, un médico se desempeña en entre cuatro y cinco centros de salud en promedio, con lo que se multiplican las posibilidades de que se contagie o de que se transforme en un portador asintomático de la enfermedad. Pero no es el único factor. Otro es mencionado por los mismos médicos, que hablan de la falta de insumos adecuados para hacerle frente a la pandemia, que están llegando ahora a la mayoría de los hospitales, pero no estaban cuando empezaron a aparecer los primeros casos. Pero también hay un tercer factor y es que entre el personal sanitario en esos primeros días hubo quienes subestimaron a la enfermedad. En ese sentido, la gente del SAME, que hizo el traslados de todos los casos sospechosos a los hospitales desde el primer momento (y que siempre tomó medidas estrictas de prevención) ha observado que en algunos casos hubo personal de salud que recibía a los pacientes sin tomar todas las medidas adecuadas. Creo que hubo un momento, en general, en el país, en que no se midió el verdadero poder de contagio de esta enfermedad. Cuando el personal de salud empezó a contagiarse con tal sólo hablar con la persona infectada sin tomar protecciones la actitud comenzó a cambiar”.

Para Rifourcat, “seria bueno que se empiecen a hacer testeos masivos en distintos sectores de la comunidad y especialmente en el sector sanitario”.

La vulnerabilidad de los médicos frente a la pandemia fue puesta en el foco de la atención en las últimas horas por los propios profesionales, que denunciaron carecer de los elementos necesarios para hacer frente a la pandemia.

“Nos mandan a morir”, dijo Daniel Mettifogo, un médico del Pami de Rosario que grabó el jueves un video que se hizo rápidamente viral en el que mostraba los elementos y el ámbitos donde debía atender junto a sus compañeros a pacientes con síntomas compatibles con el coronavirus. Más cerca, en el Policlínico San Martín, médicos de ese hospital dieron una conferencia de prensa el jueves en la que denunciaron las condiciones en las que trabajan. Si bien las cifras oficiales a nivel nacional indica que un 14% de los infectados pertenecen al sector de la salud en la Argentina, un dato que por sí solo preocupa al Gobierno, se estima que ese número sería superior y rondaría a nivel nacional el 20%. Según la Organización Mundial de la Salud, el índice de contagios del personal de salud debería rondar el 10% (ver aparte).

Acerca de los contagios comunitarios (que en la Plata alcanzan al 50%, mientras a nivel nacional no llegan al 20%) Rifourcat dijo que no hay datos precisos de las circunstancias de esos contagios, dado que se están presentando dificultades para hacer los seguimientos de los casos.

“Después de la del personal sanitario, nuestra segunda preocupación son las dificultades que se presentan en la articulación entre Provincia y municipio para el seguimiento de los casos”, expresó el funcionario.

La “primera foto” de la pandemia en La Plata tiene también algunos aspectos alentadores, dice Rifourcat. El primero es el hecho de que se logró “aplanar la curva”, cuarentena mediante, y “el escenario al día de hoy es mucho menos complicado de lo que hubiéramos esperado hace un mes y medio; pero también es cierto que estamos en una etapa muy temprana y que hay que esperar”.

El segundo es que hasta el momento la gran mayoría de los casos positivos de coronavirus en La Plata fueron leves y se les pudo hacer un seguimiento ambulatorio. Incluso fueron leves casos que se registraron en pacientes de riesgo, como diabéticos. Sólo unos pocos requirieron internación y al menos hasta ayer había un sólo paciente internado en grave estado, sin que se hayan registrado muertes.

“Si uno lo compara con Brandsen, donde hubo varias muertes a pesar de los pocos casos, se nota una diferencia”, indica el funcionario.

Interrogado acerca de si esa diferencia podría relacionarse con cepas diferentes del mismo virus, Rifourcat indicó que no tenía datos referidos a la cepa circulante, aunque volvió a subrayar la diferencia en la gravedad de los cuadros.

El último aspecto tan alentador como inesperado tiene que ver con el brote de bronquiolitis que se esperaba que afectara a la Ciudad a esta altura del año. Entre la cuarentena y las medidas de prevención por el coronavirus, se logró que hasta ahora no haya brote, indicó el funcionario.