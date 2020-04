El machismo de siempre

“Putas” es una marca estigmatizante de todos los tiempos hacia las mujeres en la cultura machista y “guerrilleras” era el rótulo que los militares de los 70 les imponían a las mujeres militantes: la reedición del libro “Putas y guerrilleras”, de Olga Wornat y Miriam Lewin, permite resignificar la connotación de estas palabras en un nuevo contexto delineado por el peso de las luchas feministas.

El libro, relanzado por Planeta luego de su edición original de 2014, rastrea la historia de las mujeres secuestradas en la dictadura y cuenta en esta nueva edición con un prólogo de la antropóloga, ensayista y activista feminista Rita Segato.

Sus autoras, Miriam Lewin (1957) y Olga Wornat (1959) son periodistas de investigación y ambas militantes de la izquierda peronista en los 70. “El libro es el producto de una larguísima serie de reflexiones a dúo con Olga –cuenta Miriam-, ambas sobrevivientes, aunque ella no haya pasado como yo por dos centros clandestinos de detención, sobre cómo éramos estigmatizadas las mujeres que habíamos sobrevivido. Y cómo dentro de las organizaciones armadas no había más que un machismo enmascarado de equidad”.

Según la autora, que participó en diferentes investigaciones periodísticas resonantes para la historia del país, “el producto de cierta teorización sobre la cuestión de la violencia sexual en los centros clandestinos y las entrevistas y testimonios constituyeron Putas y Guerrilleras en su primera versión, a principios del 2014. Después llegó la ola feminista que creció con el Ni una menos, con la lucha por el aborto legal, el Me too, el Mirá como nos ponemos...”.

Para Wornat, lo que hicieron con Lewin al publicar el libro en el 2014 no fue otra cosa que adelantarse a esa “ola feminista” que ya se estaba gestando con fuerza y renovación generacional. “Esto provocó debates diversos y algunos estuvieron de acuerdo (sobre todo la gente que fue militante en los 70) mientras que otra gente no estuvo de acuerdo con el planteo del libro. Después del Ni una menos estas discusiones se redujeron a su mínima expresión”.

En relación a cuánto y cómo ha ido cambiando el paradigma de la cultura machista y el patriarcado de los setenta en la actualidad, Lewin lamenta pensar que la sociedad no ha cambiado demasiado.

“Si una chica es violada –plantea la autora, aun hoy en la comisaría de la mujer le piden que demuestre que se defendió. Y la socióloga Inés Hercovich, quien entrevistó a más de 200 víctimas de violación, demostró que todas querían salir de esa situación vivas. ¿Por qué nos dicen que si nos asaltan soltemos la cartera y el celular y nos piden que defendamos nuestro sexo hasta arriesgar la vida? Es todo injusto. Las mujeres violadas tenemos que demostrar que no hubo consentimiento. Lo mismo nos pasaba en los 70 a las que salíamos vivas de los campos de concentración. ¿Y si hubieran sido varones los prisioneros y mujeres las guardianas, las oficiales represoras? ¿Y si un desaparecido hubiera sobrevivido gracias a tener sexo con una de ellas? ¿Le hubieran dicho “puta”, como a nosotras, los propios compañeros a la salida del campo? ¿O lo hubieran llevado en andas, vitoréandolo por su picardía?”

En sintonía con esta mirada, Wornat subraya: “En los setenta la cultura machista estaba mucho más acentuada y mucho más cerrada. Dentro de las organizaciones en la que nosotros militábamos y dentro de las organizaciones políticas y en las Fuerzas Armadas la cultura machista era la cultura de la sociedad, pero ahí adentro se reflejaba más. Nosotras, en realidad, íbamos a hacer primero la revolución y nuestros reclamos podían esperar, eso nos decían. Después resulta que las distintas revoluciones en el mundo dieron cuenta de que eso nunca sucedió. Si uno analiza la Revolución China o la Rusa o la Cubana, sin ir más lejos, no hubo una reivindicación del feminismo. Hay una gran diferencia entre los 70 y lo que lograron las jóvenes que rompieron con todo y nosotras acompañamos”.

Para Wornat, que durante muchos años vivió en México, la escritura de este libro significó una experiencia dolorosa. “Lo viví desde afuera militando en la clandestinidad –explica-, y Miriam lo vivió de adentro. Estas historias me atraviesan con un dolor que está ahí, latente. Todo el libro me impacta, no me pude correr de la escritura de este libro, es como un corazón con heridas que está latiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo… La reedición de este libro me fue tan dolorosa y difícil y compleja y dura como la que salió en el 2014, porque fue volver a revisar todo otra vez”.