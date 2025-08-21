Fiesta Tricolor en Plaza Moreno de las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana

Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"
Habrá un paseo gastronómico con comidas y bebidas típicas y actividades culturales, grupos de danzas y bandas de música representativas de cada país.
Escuchar esta nota
La Municipalidad de la Plata invita a participar de la Fiesta Tricolor, un evento en el que las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana de la ciudad conmemorarán sus fechas patrias exhibiendo, compartiendo y celebrando juntas su cultura, tradición y costumbres en Plaza Moreno.
Para toda la familia y con entrada libre y gratuita, la fiesta tendrá lugar el domingo de 12:00 a 20:00 y es organizada por la Subsecretaría de Colectividades en conjunto con las entidades de cada país en conmemoración de la independencia de Venezuela (5 de julio), Colombia (20 de julio) y Ecuador (10 de agosto).
En ese sentido, se montará un paseo gastronómico para que los vecinos puedan probar comidas y bebidas típicas, diferentes actividades culturales representativas de las tres comunidades y shows de danza y música en vivo durante toda la tarde.
Según se adelantó, Venezuela brillará con una clase de zumba a cargo de la profesora y cantante Marivel; la iniciativa Cantantes Revelaciones, liderada por Noslen y Luis Enrique; la presentación de la agrupación de tradiciones del Callao del Estado Bolívar Calipso Party y los shows en vivo de A Pura Voz, Marivel y Gustavo KB.
Por su parte, Ecuador desplegará todo su arte y energía con el grupo de danzas Karumanta, mientras que Colombia estará presente a través del ballet de la Colectividad Colombiana de La Plata y de la agrupación Alegría y Danza – Parranda Vallenata Baires, que tendrá además a su cargo el gran cierre musical del evento.
