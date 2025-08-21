Conmebol desmintió el comunicado con duras sanciones para Independiente y Universidad de Chile

De Gonnet a Villa Elisa: habilitaron la onda verde en Camino Centenario
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) desmintió categóricamente la autenticidad de un comunicado que se viralizó este jueves y que anunciaba sanciones ejemplares para Independiente y la Universidad de Chile por los graves incidentes en el partido de la Copa Sudamericana.
Fuentes del organismo confirmaron que el documento es falso y que aún no hay una decisión oficial. El comunicado apócrifo, que se difundió rápidamente en redes sociales, anunciaba la descalificación de ambos clubes de la actual Copa Sudamericana, la exclusión de todas las copas por dos años (2026 y 2027) y la suspensión por tiempo indefinido del estadio Libertadores de América.
Pese a la contundencia del falso escrito, la realidad es que el futuro de la serie y de los clubes todavía no está definido. Fuentes de la Conmebol confirmaron que el documento que circuló no es oficial y su contenido es falso.
El Tribunal de Disciplina del organismo aún no se expidió sobre las sanciones correspondientes, y el expediente con los informes del árbitro y del veedor de seguridad sigue bajo análisis. La falsa información incluía erróneamente que Alianza Lima de Perú avanzaba a semifinales, dato que también fue desmentido.
Si bien se esperan duras sanciones para ambos clubes por la gravedad de la batalla campal que obligó a cancelar el partido, la decisión oficial todavía no se comunicó y se aguarda el fallo del Tribunal de Disciplina en los próximos días.
VIDEO.- Habló Bebote Álvarez: apuntó contra todos y dijo que "fue una locura" lo que pasó
📌 Comunicado oficial pic.twitter.com/UwPCWb1ijU— C. A. Independiente (@Independiente) August 21, 2025
