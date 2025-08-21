Una protesta de manteros complicaba el tránsito en distintos puntos del Centro

Los manteros del Parque Saavedra llevaban a cabo este jueves una protesta frente a la Municipalidad de La Plata que incluía un corte de la calle 12, por lo que se recomendaba evitar el tránsito en la zona.

El sector se movilizaba desde esta mañana en rechazo al desplazamiento que determinó la Comuna, en el marco de las obras y puesta en valor del emblemático espacio verde de la zona de 13 y 66.

En un primer turno marcharon con pancartas en alza por la calle 50 y se dirigieron a la Gobernación para manifestar por lo que consideraron un proceso de "gentrificación".

Posteriormente se dirigieron hacia el Palacio Municipal de calle 12. En esa zona los automovilistas debían desviarse y optar por otras alternativas.

Según se reportó, a raíz del desvío vehicular las calles aledañas a la Plaza Moreno presentaban un mayor caudal de autos. Para evitar demoras se sugería no transitar en ese sector del centro platense.