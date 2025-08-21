Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡No alcanzan las velitas! La mujer más longeva del mundo cumple 116 años

¡Agarrate al momento de tener que soplar! No quiere entrevistas ni visitas raras. Solo haría una excepción con el rey Carlos III

¡No alcanzan las velitas! La mujer más longeva del mundo cumple 116 años
21 de Agosto de 2025 | 15:01

Escuchar esta nota

La británica Ethel Caterham, la persona de más edad con vida en la actualidad, cumple 116 años, anunció la residencia de ancianos en la que vive en Surrey, en el sureste de Inglaterra.

Caterham se convirtió en el ser humano más longevo del mundo a principios de mayo, tras la muerte de una monja brasileña que ostentaba el récord.

La mujer nacida el 21 de agosto de 1909 en un pueblo de Hampshire, en el sur inglés, vive en un hogar para adultos mayores en la localidad de Lightwater, en el condado de Surrey, en la misma zona.

Tras la muerte de Inah Canabarro Lucas, la monja brasileña que tenía 116 años, Caterham, que ha vivido más que su esposo y sus dos hijas, se convirtió en la persona más anciana del mundo, según el Grupo de Investigación Gerontológica (GRG), con sede en Estados Unidos, y la base de datos LongeviQuest.

"Ethel y su familia están muy agradecidos por todos los mensajes amables y el interés que se le ha mostrado mientras celebra su cumpleaños número 116 este año", afirmó un portavoz del asilo en el que reside.

"Ha decidido de nuevo no conceder entrevistas, prefiriendo pasar el día tranquilamente con su familia para poder disfrutarlo a su propio ritmo. El rey podría ser su única concesión", añadió.

El año pasado, Caterham recibió una tarjeta de felicitación del rey Carlos III por su 115 cumpleaños.

El título de la persona más longeva de la historia lo ostenta la francesa Jeanne Calment, quien vivió hasta los 122 años y 164 días, según el libro Guinness de los récords.

