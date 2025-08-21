Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

El Mundo

Una pena: murió el juez estadounidense Frank Caprio, famoso por su compasión y su "reality show"

Una pena: murió el juez estadounidense Frank Caprio, famoso por su compasión y su "reality show"
21 de Agosto de 2025 | 15:10

Escuchar esta nota

Frank Caprio, el juez estadounidense que se convirtió en una sensación televisiva y de internet desde la década del 2000 por su compasión y su comportamiento cortés en los tribunales, falleció a los 88 años, anunció su familia.

El jurista de Rhode Island, que ejerció durante casi cuatro décadas antes de retirarse en 2023, se hizo famoso por su "reality show" judicial "Caught in Providence", en el que mostraba su clemencia con las infracciones menores.

En el programa se le veía anulando multas a familias con dificultades o pidiendo a los niños que ayudaran a decidir el castigo de sus padres.

Caprio atrajo a millones de seguidores en las redes sociales, que lo apodaron "el juez más amable del mundo".

"Con profunda tristeza comunico que mi padre, el juez Frank Caprio, falleció hoy, rodeado de su familia y amigos, tras una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas", dijo su hijo David Caprio en un video publicado el miércoles en la cuenta de Instagram del juez.

Su familia dijo en un comunicado que era "querido en todo el mundo por su profunda compasión, humildad y fe inquebrantable en la bondad de las personas", además de ser "ejemplo de humanidad".

LE PUEDE INTERESAR

¡No alcanzan las velitas! La mujer más longeva del mundo cumple 116 años

LE PUEDE INTERESAR

EE UU aplicará un arancel del 15% a los autos y a los productos farmacéuticos europeos

Nacido en 1936, Caprio había publicado el martes un video desde una cama de hospital pidiendo oraciones tras sufrir un "revés" en su salud.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, lo elogió como "más que un jurista: era un símbolo de empatía en la magistratura, que nos mostraba lo que es posible cuando la justicia se templa con humanidad".

McKee también ordenó que las banderas del estado ondeen a media asta en memoria del juez.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

Un dato dispara alarmas en Provincia

VIDEOS Y FOTOS.- Infierno en Avellaneda: batalla campal, heridos graves y más de 90 detenidos en Independiente Vs. la "U" de Chile

Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao

VIDEO. Caos, heridos graves y una noche de terror: Independiente vs U. de Chile, suspendido

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Estudiantes sufrió mucho pero igual se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo
Últimas noticias de El Mundo

¡No alcanzan las velitas! La mujer más longeva del mundo cumple 116 años

EE UU aplicará un arancel del 15% a los autos y a los productos farmacéuticos europeos

Recordando a las víctimas del terrorismo: un día para no olvidar

A la toma de Gaza: Israel moviliza 60 mil reservistas
Información General
La ANMAT prohibió el uso y la venta de comprimidos para bajar de peso
Conocé el listado final a residencias 2025: puntos extra para quienes estudiaron en el país
Colegio de Terapia Ocupacional lanza auditorías en toda la provincia para frenar el ejercicio ilegal
Plazos fijos, cuánto hay que depositar hoy para ganar $1.000.000 en 30 días: las mejores tasas
Gripe aviar en el país: frenan exportaciones avícolas
Deportes
Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"
VIDEO.- Habló Bebote Álvarez: apuntó contra todos y dijo que "fue una locura" lo que pasó
Brasil pidió "que se investigue" la barbarie en Avellaneda y reclamó por un "fútbol seguro e inclusivo"
El hincha de la "U" que cayó de la tribuna, muy grave: uno por uno, la salud de los chilenos heridos en Avellaneda
Partido cancelado ¿y ambos eliminados?: la posible sanción de CONMEBOL por Independiente - U de Chile
Policiales
Discutió con su pareja, la baleó y escapó en La Plata
Múltiples allanamientos por venta de drogas en Villa Elvira
Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"
Familiares de fallecidos por el fentanilo contaminado aseguran que "vamos a fondo": los Furfaro declaran en La Plata
Cristian Graf rompió el silencio y habló sobre el asesinato en Coghlan

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla