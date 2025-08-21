Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"
Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"
El juez Ernesto Kreplak revocó como querellante al ministerio de Salud porque hay "sospecha suficiente" para investigar la "responsabilidad de las autoridades nacionales".
En las últimas horas, según fuentes judiciales que accedió en exclusiva EL DIA, contaron que desde el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata revocaron la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses" en la causa que investiga la muerte de al menos 96 personas que recibieron fentanilo contaminado como sedante en distintos hospitales y clínicas del país.
Según el documento judicial que accedió en exclusiva este medio, explica que en "una primer etapa del proceso permitió reunir los elementos de convicción suficientes para avanzar en la convocatoria en los términos del art.294, CPPN, respecto de una cantidad considerable de individuos vinculados directamente con los laboratorios que produjeron la sustancia cuya adulteración se investiga en autos".
En tanto, también agrega: "Sin perjuicio de ello y, en consonancia con lo requerido por la Fiscalía Federal interviniente en su dictamen de fecha 20/08/2025, es menester señalar que la información reunida en autos ha generado el grado de sospecha suficiente para orientar la continuidad de la investigación hacia las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control en la materia bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional".
"Esta circunstancia obliga a reconsiderar el rol de querellante que oportunamente se otorgara al Ministerio de Salud de la Nación, toda vez que no puede ignorarse la posible existencia de intereses encontrados en torno al rol que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional pudieran eventualmente detentar en el proceso con el devenir de la investigación", detalla el extenso comunicado.
Por último, el escrito digital finaliza: "En vista de estas circunstancias, resulta evidente con el devenir del proceso que el genérico interés por la salud pública que las autoridades sanitarias han alegado para ejercer el rol de acusador particular no resulta suficiente argumento para mantener su legitimación activa en ese carácter, máxime cuando otros organismos públicos -como paradigmáticamente lo hace el Ministerio Público Fiscal- intervienen en autos en defensa de los intereses generales de la sociedad. Por estas razones, habrá de revocarse el rol de parte querellante que fuera concedido al Ministerio de Salud de la Nación, lo que así resuelvo".
