“No tuve miedo, pero esto me envejece”

El ex arquero de Boca Juniors Hugo Orlando Gatti, internado en una clínica de Madrid tras contagiarse de coronavirus, está “mucho mejor” y superando la enfermedad, informó su hijo Lucas en declaraciones periodísticas. Y en la medianoche de España habló por primera vez desde el hospital donde está internado: “el mensaje que lanzo es de ilusión, esto es un mal sueño. Yo me quería ir y no quedarme internado, a mí me gusta vivir, así que el mensaje es de esperanza”, remarcó el ex portero de Gimnasia, Boca y River.

Y hasta se dio un rato para bromear con el conductor de “El Chiringuito”, el programa de TV donde trabaja en España y donde salió por teléfono al aire desde la clínica: “tengo que estar yo porque si no baja la audiencia”, marcó entre risas.

También contó que “cuando pase todo esto quiero viajar a Argentina, necesito estar en mi ciudad y con mi gente”, marcó el ex guardameta.

En tanto, el hijo del Loco dijo que “hemos hablado con él y lo hemos escuchado mucho mejor”, destacó Lucas en su cuenta personal de Twitter respecto a la evolución que manifiesta su padre, de 76 años de edad, que reside en Madrid desde hace más de una década.

“Mi padre continúa estable y respondiendo bien al tratamiento. El correr de los días nos hace ser optimistas”, cerró manteniendo la cautela que ya había mostrado tras los partes anteriores.

El ex arquero fue internado en una clínica de Madrid, donde reside, el pasado 23 de marzo.