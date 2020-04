El coronavirus complica aún más a los deudores UVA con...

A raíz de la pandemia por coronavirus, cuyas consecuencias económicas aún son imprevisibles, muchas personas se encuentran imposibilitadas de ir a trabajar durante la cuarentena y no tienen ingresos, pero para los tomadores de créditos UVA el valor de la unidad sigue aumentando. Denuncian que las cuotas de abril suben demasiado y complican más la situación de los damnificados por este hecho.

Las ejecuciones de préstamos y alquileres fueron congeladas al valor de la cuota por tres meses y después el aumento acumulado se podrá prorratear sin interés. Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dictó el Gobierno Nacional se benefició, una vez más, a un grupo de tomadores de créditos que están bajo el sistema UVA. Pero otra vez dejó afuera a miles de deudores, porque no se contempló a todos los créditos UVA, ya que alcanza sólo para los hipotecarios para adquisición de vivienda y para adquisición de vehículo automotor, pero sólo a los prendarios, dejando a fuera a los personales.

Los préstamos personales UVA aún no tienen el beneficio de quedar “congelados”

El gran problema de los deudores de nuestra Región es que, siendo que la gran mayoría tomó estas líneas de crédito por el Banco Provincia, pero lo que les daban eran préstamos personales UVA, por ahora no recibieron ninguna medida oficial de ayuda o prórroga, le explicaron a este diario desde el grupo Autoconvocados UVA automotor, que abarca a todo el país pero tiene miles de perjudicados en nuestra Región.

“La modalidad de éstos créditos personales para adquisición de vehículo automotor es que el banco te debita automáticamente de la cuenta sueldo o de la tarjeta de crédito el monto de la cuota, sin que exista la posibilidad de ‘stop debit’, ni tope en el porcentaje que pueda abarcar del sueldo -puede tomar hasta el 100 por ciento- lo que resulta es que en caso que el deudor se encuentre en dificultades económicas, no tiene la opción de entrar en mora o dejar de pagar el crédito para atender cuestiones prioritarias o necesidades básicas como vivienda y alimentación”, le contó a EL DÍA María Isabel Lasala, vecina de City Bell y que encabeza este movimiento.

También explicó que ese DNU es contrario a una resolución del Banco Central del 1º de abril en la que dice que “los saldos impagos correspondiente a vencimientos de asistencias crediticias otorgadas por entidades financieras que operen a partir de 1/4/20 al 30/6/20 sólo podrán devengar el interés compensatorio…”, con lo que los UVA personales no deberían pagarse en estos tres próximos meses, pero desde el grupo denuncian que los bancos hacen igual el débito. “aprovechar esta oportunidad de tener 3 meses para no pagar será nuestra protesta”, agregan.

No han podido pagar el alquiler, comprar comida, o pagar deudas de servicios públicos

Explican que por un crédito de este tipo los damnificados más afectados cuentan con angustia en los grupos de WhatsApp y Facebook historias donde, por ejemplo, les han descontado el crédito y no han podido pagar el alquiler, comprar comida, pagar deudas de servicios o trasladar estas necesidades a la tarjeta de crédito.

“Este mes fue tremendo para los que trabajan por cuenta propia y que a causa de la cuarentena no tuvieron ingresos y que los espera la cuota de abril”, contó Isabel.

CASOS

Entre los perjudicados, Andrea García, vecina de Tolosa, contó a este diario que “el préstamo que saqué es personal del Banco Provincia sucursal Tolosa y lo tengo ligado a la cuenta sueldo. Soy auxiliar de escuelas, suplente y en enero quedé cesante. Así que como no cobré no pagué las cuotas 24 y 25, ahora tengo en rojo -$25000 en la caja de ahorro, que es lo que cobro cuando estoy en actividad. Por estos meses no voy a cobrar nada de sueldo. ¿Cómo puede ser que te retengan todo el sueldo? No se de qué voy a vivir. Soy único sostén de familia, tengo menores a cargo y un hijo con discapacidad”.

Otro perjudicado es Joaquín Climent, vecino de nuestra Ciudad, trabaja de policía y nos cuenta que “saqué 343 mil peso, pagué 27 cuotas, la primera cuota fue de $8.500 y la ultima 22 mil pesos. Yo gano $30 mil. Tuve que vender mi terreno para pagar el préstamo y sacar otro préstamo para llegar a pagarlo todo. En total pagué 420 mil pesos, porque la camioneta que compré la uso para trabajar, por eso no puedo venderla. Cuando cancelé ya llevaba pagados $370.000 aproximadamente. Sumado todo me endeudé con la tarjeta por no tener plata para la comida y demás gastos mientras tenía el crédito. Una verdadera pesadilla”.

También Alberto Grieco, vecino de la Región, nos contó que “saqué un préstamo UVA para mi primer 0km pagando una cuota inicial de $5.000. Ahora la cuota se fue a $13.000, me prestaron $180.000 y estoy pagando la cuota 26 y aún debo $245.000. Es desesperante”.

TRATO DESIGUAL

“En materia de UVA, si bien todavía no se tomo ninguna medida definitiva y justa que termine con la estafa y la usura, en las dos intervenciones del Estado, hubo un trato desigual para los créditos UVA, no contemplando a todo el universo, siendo que la unidad de medida es la que caracteriza el sistema y merece el mismo trato para todos. Primero fue con la ley de solidaridad social y reactivación productiva (ley de emergencia de principio de año) el BCRA no cumplió con la evaluación de los créditos para adquisición de vehículo automotor (tanto prendarios como personales) y los trató con total desconocimiento llamando a los UVA como créditos de planes de ahorro, una falta grave del Congreso que trató el tema con ignorancia”, explicaron desde el grupo.

“En campaña dijeron que el Banco Provincia era una mesa de dinero y los créditos UVA una estafa, pero ahora dicen que lo consideran un contrato entre privados y entre privados debe resolverse. No olvidemos que el Banco Provincia no es un banco privado ni tampoco su rol social”, agregaron.

OTRA VEZ AFUERA

“Como grupo de damnificados hemos realizado mucho, fuimos con reclamos individuales en masa al defensor del pueblo, a la Defensoría del consumidor, presentamos acciones de amparo, dirigimos notas a nivel nacional y provincial al Ejecutivo, a las entidades bancarias, al presidente del Banco Central (Miguel Pesce), estuvimos con Aníbal Ibarra, asesor de Pesce, que nos dijo que sí el BCRA no tomó ninguna medida para los UVA automotores cuando la ley de emergencia mando es porque realizo la evaluación no encontró efectos negativos para mitigar. Entonces preparamos un pedido de informe, donde el BCRA tendrá que responder la evaluación que le solicitamos. También se han aliado diputados de diferentes bloques, algunos han presentado proyectos de leyes cuando abrieron las sesiones en el Congreso, pero todo quedó suspendido. Igualmente esperar la creación de una ley para la eliminación del UVA, sería mucho tiempo, un tiempo que no tenemos”, explicó Lasala.

“Somos un montón, en el interior del país también estamos organizados y trabajamos en equipo con los coordinadores de cada región de este colectivo, donde estamos dedicando gran parte del día concertando reuniones con actores políticos, presentando y armando reclamos, llevamos una agenda de líneas de acción, armamos mesas de trabajo. Somos muchos, e hicimos mucho, por eso nos preguntamos ¿cómo puede ser que todavía no tuvimos una solución? Es una decisión política, y la decisión hasta ahora fue no meterse con los bancos”, explicaron desde el grupo.