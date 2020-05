En el Femenino, la incertidumbre se potencia y no hay respuestas oficiales

La pandemia paralizó el fútbol por completo. Y mientras día a día aparecen nuevos protocolos pensando en su posible (y ansiado) retorno, existe un sector que parece dejado de lado pese a la promesa de profesionalismo.

Con 17 equipos y cerca de 300 jugadoras, el Femenino aguarda aun por una resolución concreta para con sus representantes. Y si bien los planteles de Gimnasia, Estudiantes y Villa San Carlos se encuentran entrenando de manera individual, la poca claridad en cuanto a lo determinado por AFA, solo sirve para acrecentar la incertidumbre.

Ante esta panorama, Florencia Sánchez y Lucía Guiñazú (jugadoras del Lobo), Julieta Lema (delantera del Pincha); y Magdalena Alberti (arquera de la Villa), dialogaron con este matutino para dar a conocer la distintas realidades por las que atraviesan, a la espera del regreso de la competencia.

LAS TRIPERAS, SIN LA CHANCE EN LA ZONA CAMPEONATO

En su primer año en el certamen, Gimnasia había logrado meterse entre los mejor ocho para definir al campeón. Sin embargo, la cancelación del torneo dejó sin esa posibilidad a las dirigidas por Mauro Córdoba.

“Hasta fin de año pagarían sueldos. Pero estamos todas igual de desinformadas”

Lucía Guiñazú,

Delantera Tripera.

“Haber clasificado nos ilusionaba con jugar la fase campeonato. Pero bueno, entendemos que la salud esta por sobre eso. De igual manera, ojalá existiera la posibilidad de que este año se jugara. Habrá que prepararse para el año que viene estar otra vez a esa altura”, explicó Sánchez, delantera del plantel.

Pese a la cancelación, las jugadoras siguen un plan de entrenamientos, cada una con las posibilidades que le ofrece su hogar y supervisadas por el cuerpo técnico.

“Por supuesto que seguimos entrenando. El Profe hizo un plan adecuado a las posibilidades de cada una, según materiales y demás. También el psicólogo nos manda ejercitaciones, y el cuerpo técnico también estuvo mandando algunos ejercicios grupales en cuanto a lo táctico”, destacó Guiñazú, autora de aquel golazo ante Independiente que generó los elogios de Maradona.

En cuanto a la continuidad de su situación como jugadoras profesionales, ambas comparten la misma sensación: incertidumbre total.

“En teoría hasta fin de año pagarían sueldos. Pero estamos todos igual de desinformados”, manifestó Guiñazú.

Sánchez, por su parte, fue algo más profunda en su análisis.

“La situación es de incertidumbre. Empezó con las declaraciones juradas de Agremiados y AFA con respecto a lo que iba a suceder con este subsidio que aporta AFA al desarrollo de la disciplina que, quieras o no, el monto adonde va destinado es al contrato de las jugadoras, lo que, para muchas, es su fuente de vida y su posibilidad de alimento y vivienda”, explicó. “Tapia salió a decir que el subsidio iba a continuar. Desde la dirigencia del Club se comunicaron para avisarnos que ese subsidio iba a seguir. Hoy la situación es esa y lo que se sabe es eso. Pero no ha habido, desde AFA, comunicación oficial como entidad madre”, manifestó. “Sí está la información que nos pasa el Club a nosotras, que entendemos que se la pasa AFA”, agregó.

Sobre una problemática que incluye a todas las jugadoras de Primera, la delantera advirtió que “se habló con varias jugadoras de distintos planteles. Hay un grupo grande que tiene comunicación siempre por todas las situaciones que atraviesa la disciplina. Y con respecto a esto, a la falta de comunicación, la gran mayoría de las jugadoras comparten la idea de que la única manera en que la disciplina se respete, es que haya una comunicación acorde para con eso. Seguramente se le va a pedir a AFA que cada vez que necesite o decida tomar una decisión con respecto al femenino, se comunique de manera oficial para que todas podamos estar enteradas de lo que sucede”, concluyó.

LAS LEONAS SE QUEDARON EN LA PUERTA DE LA FASE SUPERIOR

Con un certamen algo irregular, Estudiantes quedó a tres puntos de volver a medirse con las mejores. Sin embargo, el Club potenció jugadoras jóvenes, que ya estaban mentalizadas en mantener la categoría. Ahora, con la cancelación y la incertidumbre con respecto al futuro, el panorama cambió.

“Como jugadoras no sabemos nada y no hay información oficial desde AFA”

Julieta Lema,

Delantera del Pincha.

“Con el correr de los días fuimos perdiendo las esperanzas en cuanto a la posibilidad de volver a jugar este año”, manifestó Lema, delantera del equipo. “Sabemos que la situación es complicada y muy compleja, y que la única solución es que nadie salga de su casa y que nadie esté contacto con otras personas. Es un bajón anímico muy fuerte que todas las jugadoras sentimos. Pero ya estamos trabajando para cuando tengamos que volver”, expresó quien tuvo pasos por el Sub 20 nacional.

En relación al futuro inmediato, la sensación es la misma que con sus colegas Triperas.

“La verdad es que como jugadoras no sabemos nada de ese tema. Sabemos que no hay información oficial desde AFA y no podemos dejarnos llevar por algunas noticias que salen. Así que estamos esperando a tener la información certera y no desesperarnos”, explicó Lema. “Creo que la información va a llegar. Por ahora no sabemos nada de ese tema. Nada más estamos al tanto de que, por este año, no se va a jugar el torneo que no habíamos terminado”, concluyó.

LA VILLA NO LA PASÓ BIEN, PERO QUERÍA SU OPORTUNIDAD

A las Villeras les restaba jugar el partido frente a El Porvenir por la zona baja del certamen. Sin dudas que el conjunto de Berisso no la pasó bien en la regular, pero buscaba mejorar y sobrevivir dentro la Zona Permanencia, algo que finalmente no podrá hacer y que termina cancelando el primer torneo oficial rumbo al profesionalismo.

“Es un golpe duro. Costó mucho llegar a este punto de semi profesionalización. Encima, en nuestro caso particular, en el Club nos costó muchísimo esa aceptación de parte de ellos de estar en Primera por el tema de gastos, que afrontamos nosotras por la búsqueda de sponsor”, explicó Alberti, arquera Celeste. “Y la realidad es que justo estemos atravesando este momento en el medio del primer torneo y solo tener incertidumbre de lo que pueda pasar, golpea y mucho. Cuesta mantener la cabeza y las ganas”, agregó. “Se habla de empezar a dar reconocimiento, pero para tomar todas las decisiones se tiene en cuenta al Masculino sin pensar o entender cómo afecta al femenino, o sin que importe en realidad. Veremos qué pasa. Pero retroceder no es lo que queremos y no vamos a tolerarlo. Estaremos unidas en esto para poder seguir adelante de ser necesario”, concluyó.