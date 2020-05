Más testeos, ¿una estrategia entre lo que se debería hacer y lo que se hace?

Pasados ya más de dos meses de cuarentena y con el invierno aún asomando en el horizonte, son varios los que creen que la opción para que la economía no se siga derrumbando es comenzar a instrumentar testeos masivos para separar a los infectados y así permitir que ciertas actividades, actualmente en la lona, empiecen a liberarse antes de que terminen por desaparecer. ¿Pero puede nuestro país encarar una campaña masiva de testeos al mejor estilo surcoreano?

En los últimos días, se sabe, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires protagonizaron un contrapunto entorno a las medidas adoptadas por una y otra jurisdicción. Mientras desde capital federal se aseguró que había allí más casos porque sencillamente se testeaba más, esta semana el ministerio de Salud de la Nación se involucró en la discusión e informó cuántos testeos se hicieron en la última semana en ambos distritos.

“Sólo en la última semana, en toda la Ciudad de Buenos Aires se hicieron entre 500 y 650 testeos diarios y el porcentaje de positividad es superior al 30 por ciento. En la provincia de Buenos Aires, se hicieron entre 650 y 950 testeos por día y el porcentaje de positividad es un poquito mayor al 10 por ciento”, informó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud.

Según explicó la funcionaria, el gobierno nacional implementó una búsqueda activa de casos sospechosos en los barrios más humildes. Una vez que se configura la definición de caso, se avanza con las pruebas para determinar si el paciente contrajo la enfermedad”.

Para Vizzotti, “el número de testeos va a aumentar a medida que se identifiquen casos sospechosos; lo importante es buscarlos activamente para poder detectar los brotes de forma precoz”.

Según se explica, la definición de caso sospechoso incluye a los siguientes subgrupos: personas con fiebre de 37,5 grados junto a tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o una alteración del gusto o del olfato, y personal de salud, fuerzas de seguridad, residentes de establecimientos de comunidad cerrada (geriátricos, unidades del servicio penitenciario) y habitantes de barrios populares con dos o más síntomas.

Los datos brindados por la funcionaria nacional fueron confirmados por el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien aseguró que en suelo bonaerense se realiza casi un millar diarios de testeos con PCR para diagnosticar el coronavirus.

“La capacidad diagnóstica de la provincia de Buenos Aires es de 1.600 test diarios. Se realizan 966 estudios con 82 casos positivos (8,5 por ciento) en promedio por día”, precisó Kreplak desde su cuenta de Twitter.

En abril, detalló el viceministro, los testeos con PCR -que es el tipo de prueba más confiable ya que rastrea fragmentos genéticos del virus- eran de 688 por día, con un promedio de 44 casos confirmados diarios; en mayo los testeos fueron 842, con un promedio de 64 casos confirmados diarios; mientras que en esta última semana de mayo se realizaron unos 966 testeos diarios, con 82 casos confirmados diarios en promedio, es decir un 8,5 por ciento de positividad.

Por otra parte, en la provincia de Buenos Aires suman 21 los laboratorios que realizan pruebas de coronavirus, lo que permite llevar a cabo unos 1.400 determinaciones diarias y acortar los tiempos de espera para obtener el diagnóstico. La pregunta del millón sería entonces: ¿alcanza? O en todo caso -y en virtud del incremento de casos positivos de los últimos días-, ¿a más testeos, más casos positivos?

No son pocos los especialistas que destacan la necesidad de aplicar testeos para la detección temprana del virus y evitar su propagación en los alarmantes niveles que se han registrado en otros países. Para el infectólogo platense Amadeo Esposto, por caso, “es difícil establecer un nexo acerca de que si testeas más, vas a tener más casos positivos. El incremento de casos positivos no se explica sólo por el aumento de testeo. Si bien por los testeos vienen arrojando un incremento de 7 a 10 por ciento de casos positivos, eso no significa que porque se realicen más testeos efectivamente tengamos más positivos. El porcentaje de testeos aumentó y la positividad dio todavía más alto, con lo cual se excede al testeo. Seguro que cuanto más testeos se hagan aparecerán más casos, pero puede no ser sólo por el incremento de pruebas sino porque efectivamente hay una mayor circulación del virus, sobre todo en los barrios populares”.

A todo esto, es bueno apuntar que el costo actual de cada kit de testeo ronda los 1900 pesos, es decir, alrededor de 20 dólares cada uno.