Solicitan prorrogar el pago de tasas para comercios e industrias que no trabajan

El cobro de las diferentes tasas municipales en varios distritos de la Región resulta muy cuesta arriba no solo para los vecinos, sino también para comercios y empresas. Desde distintos ámbitos le pidieron a las comunas que hubiera alguna señal de alivio, que por ahora no llegó. En La Plata, los contadores agrupados en la Delegación local del Consejo de Ciencias Económicas solicitaron “prórrogas selectivas” del pago de obligaciones municipales para los sectores que hoy no pueden abrir, y además reclaman la vuelta al trabajo de los profesionales cumpliendo con todos los protocolos sanitarios de rigor.

Desde distintas cámaras industriales y comerciales de la Región hubo pedidos para el municipio que conduce Julio Garro y en particular a la Agencia Platense de Recaudación, a cargo de León Salim, para que aliviane el paso de las tasas municipales, como Seguridad e Higiene, Publicidad y Propaganda, uso del espacio público y SUM. También los contadores se sumaron a esos pedidos, siempre con charlas, mensajes y llamadas, pero por ahora no tuvieron más que “buena predisposición, pero ningún resultado”, según explicaron a EL DÍA.

“La caída de la recaudación desde que se inició la cuarentena es del 40 por ciento en las arcas del Municipio. Contemplando Tasas municipales y Coparticipación”, indicó la comuna en un comunicado días atrás.

Lo cierto es que los contadores de la Región iniciaron sus reclamos antes de la cuarentena por una cuestión relacionada con los vencimientos, que se habían adelantado en el calendario fiscal local. Pero luego del confinamiento obligatorio que se inició el 20 de marzo, afirman que para algunos comercios corren intereses por falta de pago de tasas desde el 13 de marzo.

“Primero pedimos prórrogas a junio sin intereses, pero desde APR dijeron que no iban a tener fondos para medidas sanitarias. Lo cierto es que muchos comercios e industrias aún no están exceptuados y no pueden pagar porque no facturan, así que el incumplimiento ocurre igual. Es entendible lo que nos plantean, pero ante este contexto, si a una pyme se le sigue cobrando todo se la termina de hundir”, explicaron los contadores.

Afirman que en La Plata solo se eximió el pago de las cuotas 2 y 3 de la monotasa, que son pequeños contribuyentes, pero para el resto en Seguridad e Higiene (el principal recurso propio comunal) se paga un monto fijo de entre $1.000 y $5.000 de acuerdo a la superficie del local.

“Por eso pedimos desde la Delegación el Consejo de Ciencias Económicas la prórroga selectiva, es decir, los que siguieron trabajando que sigan tributando, pero a los que no pueden abrir postergarle los vencimientos de tasas municipales”, explicaron, en un reclamo que se extiende a Berisso y Ensenada, distritos donde aún tampoco hubo postergaciones en los pagos para ningún sector.