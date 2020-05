Del Potro se desvinculó de su entrenador

El tenista tandilense Juan Martín Del Potro, quien se encuentra en Buenos Aires realizando la cuarentena obligatoria, no tendrá más como entrenador a Sebastián Prieto, según informó ayer el propio jugador en sus redes sociales.

“Quería contarles que acordamos con Sebastián Prieto finalizar el vínculo para que él pueda desarrollar su trabajo con Juan Londero, mientras continúo mi rehabilitación. Estoy muy agradecido con Piper por estos años juntos, gran coach y gran persona. Lo mejor en esta nueva etapa!”, escribió Del Potro sobre Prieto, quien lo acompañó desde 2017 hasta ahora.

El tandilense de 31 años, campeón del US Open en 2009 y de la Copa Davis en 2016 con el equipo argentino, se recupera de su última operación en la rodilla derecha, realizada en enero de este año, lo que representó ya la sexta cirugía de una carrera ciertamente complicada por las lesiones.

Del Potro, ex número 3 del ranking mundial, todavía no sabe cuándo podrá volver a una cancha de tenis, ya que el circuito profesional no tiene fecha de regreso aún, por lo que tampoco acordó trabajar, hasta ahora, con un nuevo entrenador.

CAMINOS SEPARADOS TRAS DOS AÑOS Y MEDIO

Prieto había comenzado a acompañar a Del Potro en el US Open del 2017. “Me aporta orden y tranquilidad. Estuve mucho tiempo sin entrenador, armando qué ejercicios hacer, buscando las pelotitas… eso genera desgaste y lo sentí. Estuvimos juntos en cinco ó seis torneos y mi nivel aumentó mucho. Ni hablar de los resultados”, había dicho el tandilense a fines de aquel año, cuando confirmaba que el coach continuaría con él de manera estable.

Con 45 años y un exitoso paso por el circuito de dobles como jugador, Prieto ahora asumirá el desafío de separarse del tandilense para dedicarse tiempo completo a su tarea con el cordobés Londero, actual 62 del ranking ATP y uno de los argentinos que más ha crecido en los últimos tiempos.

Ya en el pasado, el propio Prieto ha sabido colaborar también con Guido Andreozzi, Juan Mónaco, Diego Schwartzman y José Acasuso, entre tantos otros.