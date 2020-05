Crece la bronca por el home banking del Bapro: ¿por qué funciona a medias?

Una enorme lluvia de quejas sigue llegando tanto a la redacción de EL DIA como al WhatsApp (+5492214779896) por las fallas en el funcionamiento del home banking del Banco Provincia. Los usuarios reclaman que no pueden realizar ningún tipo de operación ni trámites, justo en una fecha en donde hay varios vencimientos.

Como ya viene informando este medio los inconvenientes habían comenzado en la jornada del lunes y se extienden hasta hoy, donde los lectores expresan su bronca a través de los mensajes, sobre todo porque en medio del confinamiento, los ciudadanos intentan evitar salir de sus casas y apelan a esta herramienta para realizar diferentes transacciones.

Fuentes oficiales de la entidad bancaria reconocieron ante la consulta de EL DIA que se registraron algunos inconvenientes esta semana producto, entre otras cuestiones, de una altísima demanda. Asimismo informaron que "las operaciones por nuestra Banca Internet Provincia pueden estar afectadas debido a la incorporación de nuevas funcionalidades a la plataforma, en línea con lo dispuesto por el BCRA. Por otro lado, este mes se registró un aumento inusual en el uso del home banking con récord de transacciones que también pudo haber generado inconvenientes para operar".

En ese marco aseguraron que "nuestros equipos técnicos están trabajando para normalizar el funcionamiento de BIP lo antes posible" y aconsejaron que "todas las operaciones que no requieran horarios bancarios se realicen después de las 16 para descomprimir la demanda". Por otro lado, las mismas fuentes manifestaron que "ya habíamos identificado problemas vinculados al ineficiente desarrollo tecnológico de la gestión anterior y nos pusimos a trabajar de inmediato. Sin dudas, el escenario de la pandemia potenció estos inconvenientes que llevan varios años de mala administración. Nuestros equipos técnicos están abocados las 24 horas junto con Link para tratar de darle una solución definitiva a las fallas que presenta la plataforma".

Los reclamos de los lectores de EL DIA:

María Manfredi: "Soy jubilada y grupo de riesgo. Como es imposible ingresar a la web del banco nos obligan a salir a buscar Rapipagos y exponernos. Nos pasa a muchos de los que hemos aprendido y ahora no podemos ingresar. Por qué quieren hacer un país con internet cuando no estamos preparados".

Florencia: "Desde el lunes pasado estoy intentando ingresar al sitio web del Banco Provincia. Como todos los meses tengo que hacer las transferencias correspondientes a nuestros gastos familiares (con vencimientos): colegio de los chicos, clases de inglés, préstamo hipotecario. Este último rubro es el más preocupante, ya que si no se hace la transferencia correspondiente en tiempo y forma (del 1 al 10 de cada mes), no sólo te cobran intereses por mora sino que el banco de destino te cataloga como deudor de riesgo! Inexplicable!. Estos inconvenientes no son nuevos, es verdad que se han profundizado hasta el paroxismo con la pandemia, pero nunca a este nivel. Al punto de que al ingresar salen leyendas como “CHANNEL INVOCATION ERROR”, que no sólo no te permiten ingresar al sitio sino que además luego tampoco te permiten reingresar porque 'supuestamente' ya estás logueado. La verdad que me ocasiona un perjuicio personal (tiempo, enojos, inconvenientes, etc) y económico (intereses por mora, etc) y siento las manos atadas porque aun cuando quiero comunicarme con el banco para hacer el reclamo correspondiente, no puedo hacerlo. Lo peor de todo esto es que soy clienta del banco por obligación, y no por opción, ya que si tuviera la opción de elegir, sin lugar a dudas le pediría a mi empleador un cambio de banco urgente".

Adriana: "El home banking del Banco Provincia no funciona correctamente, restringe directamente el ingreso y no se pueden comprar dólares".