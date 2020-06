“Estudiantes fue lo más importante que me pasó en toda mi carrera”, expresó Fernández

En tiempos de una pandemia mundial y feroz como la que vivimos, de la que no tenemos precedente, todo cambia. Las costumbres se modificaron y hoy vivimos cosas que tan solo hace tres meses atrás ni soñábamos. Es que allá por inicios de marzo, Gastón Fernández se debatía cuándo retirarse del fútbol. ¿Sería en junio, en diciembre o el año que viene?. La única certeza que tenía era que quería que fuera con la camiseta de Estudiantes, esa que se le fue haciendo piel cuando llegó desde México a fines de junio de 2008 pedido por el técnico de ese momento, Roberto Sensini.

En ese entonces, con 24 años llegaba a préstamo por un año y jamás se le cruzaría por la cabeza que Estudiantes se transformaría en su lugar en el mundo, donde además de dar vueltas olímpicas, hacer goles importantes y ganar clásicos, tendría cuatro ciclos diferentes; como tampoco hoy decirle adiós al fútbol en una conferencia de prensa virtual, sin estar rodeado de amigos, compañeros, dirigentes e hinchas tratando de contenerlo ante tanta emoción, o acariciando a su amiga la pelota en una cancha, o recibiendo la ovación de la gente. Aceptó que el momento de cerrar 18 años de exitosa carrera era este, y le tocaba así. Con tranquilidad por afuera, aunque la procesión fuera por dentro, ayer, minutos después de las 13, la “Gata” subió un video a su Instagram donde oficialmente anunció el retiro.

“Quería jugar mi última etapa en el fútbol en el Club, y darle gracias eternas a sus hinchas”

“Todo esto es muy emotivo. Después del video que subí a mis redes quedamos bastante shockeados con mi mujer, ya que no deja de ser un momento que sabía que iba a llegar, pero no en estas condiciones. Lo mejor hubiese sido despedirme dentro de la cancha. Pero soy consciente que la situación actual podía afectar desde lo físico y preferí hacerlo de esta manera. Estoy feliz y contento por la trayectoria que tuve. Le doy las gracias a todas las personas que ayudaron para que mi carrera sea muy linda y me haya dado muchas satisfacciones: mis compañeros, mi familia y mis amigos. Entro en una nueva etapa, contento y en paz”, decía ya en horas de la tarde en la conferencia virtual que terminó siendo innovadora y prolijamente organizada.

A las 17:05, la Gata se conectó al Zoom, “gracias por acompañarme hoy”, le dijo a los periodistas que ya lo esperaban expectantes. También Agustín Alayes, en representación del Club, y abrió la conferencia. Tras agradecer por la presencia, el secretario técnico albirrojo contó, “hablé con Gastón hace cuatro o cinco semanas y él manifestó su decisión de retirarse. Lo noté convencido y muy seguro de este paso que dio, por eso lo acompañamos en este tiempo. Le agradezco en nombre del Club por todo lo que dio dentro y fuera de la cancha y, fundamentalmente, desearle lo mejor para lo que viene. Su historia ya está escrita y es imborrable lo que aportó a la historia de nuestro Club. Le agradezco el compromiso, el cariño que siempre demostró por Estudiantes y por cómo representó nuestros colores dentro y fuera de la cancha”, manifestó.

Enseguida, la Gata no perdió la ocasión para aclarar algo a propósito de la presencia de Alayes. “Que yo pueda transmitir mi retiro y darme el lujo de hacerlo en el Club que yo quise, es gracias a Agustín. El año pasado las cosas no estaban de la mejor manera por cuestiones lógicas de años de relación y le dije que prefería recuperar las relación a futuro antes de continuar en el Club. Agustín tuvo la frialdad para pensar y me dijo que no era la forma de dejar el Club y que si lo hacía, todos nos íbamos a arrepentir. Ese momento fue sumamente importante y me dio la tranquilidad para seguir adelante”, dijo la Gata mirando a la cámara y con su remera de Estudiantes aún puesta.

A partir de ese momento llegarían una a una las preguntas de los periodistas, que Fernández se encargó de responder con mucha tranquilidad y de manera relajada. Fue una charla extensa donde pasó por muchos momentos, se puso serio, sonrió, recordó situaciones y se permitió emocionarse, sobre todo al hablar de su familia.

Al pasar, también dijo que le hubiese gustado volver a compartir una cancha con su amigo Enzo Pérez; y recordó la final del mundo perdida contra Barcelona que por poco no la jugó: “Fue una lástima, por 6 meses no haber podido ser parte del plantel para jugar la final del mundo”, afirmó.

LOS “DIEZ” MOMENTOS DEL “10”

La decisión del retiro: “Cuando arrancó la cuarentena dije basta. Nunca tuve esas ganas de empezar a entrenar que tenía antes de una pretemporada o cuando volvía de las vacaciones. Ya pasaron 80 días sin entrenar y el cuerpo a veces habla en silencio y hay que escucharlo. Por ahí podía tener cierta debilidad desde lo físico. Analicé la situación de la pandemia, si seguía tampoco iba a poder despedirme de la gente porque cuando se vuelva a jugar seguramente será sin público, así que tampoco iban a estar. Así que tomé la decisión de retirarme analizando esto y mi situación física. Vengo con un dolor de muchos años en el dedo gordo del pie derecho que condicionó los últimos años de mi carrera”.

Partido de despedida: “La idea es hacer un partido de despedida donde pueda reunir a los jugadores que el hincha de Estudiantes aprecia y yo pueda agradecerles a todos en la cancha. Aunque no sea oficial, para mí va a ser muy importante. Pero un partido más habrá”.

Su historia en el Club: “Ha sido siempre de sobreponerme a cualquier tipo de situación. Me marcaron mucho los momentos que no fueron tan buenos, donde sentía la exigencia y el deseo de la gente para poder afrontarlos. Todo se fue llenando de mucho amor. Tantas idas y vueltas que tuve con el club, potenció mucho la relación con el hincha. Pero quería jugar mi última etapa en el fútbol argentino en Estudiantes, con esta camiseta y darle las gracias eternas a sus hinchas. El hecho de que el club me haya adoptado y haber encontrado un lugar definitivo me llena de orgullo, lo que más puedo destacar de mi carrera es poder pertenecer a una institución tan grande como Estudiantes. Me doy el lujo de terminar mi carrera en el club que yo deseé y donde tanto transmití”.

Su relación con la gente y la idolatría: “Es difícil creerse ídolo de una institución, más con los grandes jugadores que tenemos en Estudiantes. Tal vez algún hincha se enojó conmigo en algún momento cuando me fui, pero la verdad es que me siento muy querido por el hincha y no tengo otra pretensión más allá de eso. Estoy contento con ese cariño que recibo constantemente”.

Lo que le dejó Sabella: “Alejandro traspasó el límite de entrenador, nos llevó como un padre. Fue la persona que se tomó ese tiempo para transmitirnos todos los valores y la idiosincrasia del club para los que no nos habíamos formado en Estudiantes. Conocerlo fue una ayuda enorme para mí en ese momento”.

Su relación con Verón: “Con Sebastián tengo una relación de muchos años, me conoce desde 2002 cuando yo era sparring de la Selección. Nos conocemos muchísimo. Nos queremos, nos hemos enojado muchas veces y sabemos bien que el club es lo más importante. Si hay alguien a quien también tengo que agradecerle es a él., que pensó en mí en 2008 cuando yo tenía casi todo arreglado con otro club. Ese llamado y haber conocido a Estudiantes me cambió la vida. La historia marca que haber conocido a Estudiantes fue lo más importante que me pasó en toda mi carrera”.

El gol más importante que hizo en Estudiantes: “Sin dudas ante Cruzeiro en el Mineirao fue el más emotivo y el más gritado, pero también elijo el gol contra Independiente que fue agónico y nos permitió alejarnos de Vélez y seguir peleando el campeonato. Ese también fue de los más importantes”.

Los clásicos: “Es lo que más voy a extrañar, son partidos maravillosos y que siempre me gustó vivirlos con mucha intensidad. Siempre me ha ido bien y los disfruté muchísimo, son lindos recuerdos que me quedarán para los momentos más nostálgicos que se vendrán más adelante”.

Su pelea con Maradona: “El día que me lo cruce, aunque se que es difícil y no es normal cruzárselo, pero ya con los ánimos calmados, ojalá le pueda dar un abrazo. Es una figura mundial”.

“La idea es hacer un partido de despedida y yo agradecerles a todos en la cancha”

Lo que viene: “Hace tiempo vengo trabajando en el proyecto de una empresa de representación que la voy a enfocar en lo que fue el final de mi carrera, con el manejo que tuve con los chicos jóvenes, transmitiendo experiencias, ayudándolos a tomar buenas decisiones y construir una buena carrera. Desde ese lugar puedo ser importante porque el trabajo de formación no tiene solamente que ver con ser entrenador, se puede ayudar al futbolista desde otros lugares”.

Los botines ya están colgados, aunque queda pendiente la última función en 57 y 1 para despedirse cuando la pandemia pase y así festejar con la gente; a partir de hoy a los 36 años empezará su nueva etapa, la de representar jugadores de fútbol; pero sin dudas, la pelota perdió a uno de sus buenos intérpretes, a uno que supo como tratarla. Y ya se extraña...