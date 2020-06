Internaron a Carlitos Nair por neumonía y esperan los resultados por Covid 19

"Estoy internado por una neumonía y, como levanté un poco de fiebre, me hicieron un hisopado y me dejaron internado, como tiene que ser", contó Carlitos Nair Menem, hijo del ex presidente de la Nación, tras haber sido ingresado en una clínica de San Martín.

"Llamé a mi obra social y les pedí que me traigan, obviamente. En principio tengo neumonía, me hicieron análisis de sangre y salió bien pero, entre hoy y mañana, va a estar el resultado del hisopado", agregó en diálogo con el programa Informados de todo.

"Me interné a las 6 de la mañana, venía con mucha tos, y tipo una me subió la temperatura. No dormí en toda la noche por todos los estudios que me hicieron: análisis de sangre, hisopado, placa de tórax", agregó.

"Se activó el protocolo por las dudas. Tenía tos y fiebre, así que pedí que me hagan todo el estudio completo. No me duele la garganta, siento el gusto, tengo olfato. No tengo problemas para respirar ni nada. Lo que hizo que me quede internado fue la neumonía", advirtió y agregó que no tuvo contacto directo con su familia: "Gracias a Dios, desde que empezó la cuarentena no me junté con mi familia, iba a hacer las compras esenciales y nada más. No creo que sea Coronavirus, pero si es... Bueno, a pelearla y a seguir para adelante"