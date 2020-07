Comerciantes platenses le envían una carta el Presidente por los créditos UVA

La situación de los comerciantes platenses es desesperante por la pandemia. Tal como informó ayer EL DIA, ya suman más de 1000 los que se dieron de baja desde el 20 de marzo. Es decir que son más de 3.000 personas que se quedaron sin empleo, según informaron los centros comerciales de la Ciudad. Además, desde el Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata advirtieron que 4 de cada 10 trabajadores están sin cobrar el sueldo a causa del parate económico.

A estos graves problemas que atraviesa la actividad se suma otro: los créditos UVA. Es que en esta situación la entrada de dinero escasea por lo que se les hace imposible cumplir con las obligaciones tomadas antes de la crisis que causó la llegada del coronavirus.

En ese marco, desde la Federación Empresaria de La Plata decidieron enviar una dura carta al presidente de la Nación Alberto Fernández y al titular del Banco Central Miguel Ángel Pesce para expresar su preocupación. En ella piden “en carácter de urgente, abordar la situación planteada por tomadores de Créditos UVA, cuyos mecanismos, similares a la usura, los están llevando a la ruina”.

Luego continúan diciendo que “teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país, se observa con mucha preocupación que estos créditos han generado desesperación en muchos hogares, sumando incertidumbre y angustia a la crisis sanitaria y económica. Los Créditos UVA (en sus dos versiones: hipotecarios y comunes), se han transformado en un sistema abusivo, acorralando sin salida a los tomadores de la operatoria, en lugar de direccionar ese dinero al consumo y reactivar el comercio y la economía en general”.

Mientras que terminan solicitando “arbitrar los medios idóneos para poner freno a Créditos UVA y generar un nuevo sistema de devolución acorde a la realidad de nuestro país para poner coto a esta situación apremiante y así evitar mayores padecimientos a tantos compatriotas”.

La carta está firmada por Gustavo Celestre Presidente de la entidad platense, y Emiliano Pascual, secretario.

LAS MEDIDAS DEL BANCO CENTRAL

Tal como publicó este diario días pasados, el Banco Central prolongó hasta el 30 de setiembre el período en el que las entidades financieras no pueden cargar intereses punitorios sobre los montos no pagados de créditos concedidos. De esta manera, los saldos impagos de créditos otorgados por entidades financieras, incluyendo los que se actualizan por UVA, cuyas cuotas vencen entre el 1º de abril y el 30 de septiembre de 2020, no devengarán intereses punitorios.

La medida, fijada por el Directorio del BCRA, estaba vigente hasta el 30 de junio en virtud de lo dispuesto el 1 de abril a través de la comunicación A6949. Hoy, se decidió prorrogarla por 3 meses más.

En nuestra Región la problemática de los UVA recae en buena parte sobre los bancos públicos, en especial el Provincia y el Nación, donde tienen sus créditos la mayoría de los miles de damnificados, según aseguran desde el grupo, aunque hay un número minoritario que tomó este tipo de créditos en entidades bancarias privadas.

Al respecto, los ahorristas de la Región con créditos UVA automotor personales y prendarios -que ya le habían pedido al Banco Central de la República Argentina (BCRA que conduce Miguel Pesce la prórroga por tres meses- se notificaron de la medida y explicaron a EL DÍA que ahora esperan que el cumplimiento de la medida por parte de los bancos sea “inmediato”.

La abogada que encabeza el grupo UVA Autoconvocados La Plata y damnificada, María Isabel Lasala, le contó a este diario que “muchas familias no están recibiendo ingreso en forma total o parcial. Además los bancos no podrán cobrar intereses punitorios por las cuotas impagas. Fue un logro de la lucha insistente e incansable que llevamos los damnificados de Autoconvocados de créditos UVA Automotor. Esta medida se implementó en abril a principio de la cuarentena, fue un respiro por tres meses y a partir de junio comenzamos a pedir a las autoridades del Central la prórroga de la medida”.

30 de Septiembre Hasta esa fecha quien no pague la cuota de un préstamo bancario de cualquier tipo, hipotecario, prendario o personal, tanto en pesos como en UVA, no deberá pagar ningún interés ni penalización. Cada cuota que no se pague durante ese plazo, se agregará al mes siguiente del final de la vida del préstamo. Hasta esa fecha quien no pague la cuota de un préstamo bancario de cualquier tipo, hipotecario, prendario o personal, tanto en pesos como en UVA, no deberá pagar ningún interés ni penalización. Cada cuota que no se pague durante ese plazo, se agregará al mes siguiente del final de la vida del préstamo.