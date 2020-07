F1: Leclerc y Vettel, compañeros de Ferrari, se chocaron y abandonaron en primera vuelta

La otra gran noticia de la carrera en la que se consagró Lewis Hamilton, fue que los Ferrari del alemán Sebastian Vettel y del monegasco Charles Leclerc se vieron obligados a abandonar tras golpearse entre ellos en la primera vuelta.

En la tercera curva, Leclerc despegó de la pista tras intentar superar por el exterior a su compañero, que perdió el alerón trasero.

"Es culpa mía. He hecho una tontería, simplemente. Hay que admitirlo cuando pasan estas cosas", señaló el monegasco a Canal+, justo después de haber pedido disculpas a su compañero delante de las cámaras.

"Pienso que había posibilidades de haber vuelto a casa con puntos y lo he estropeado todo", continuó el joven piloto de 22 años.

"Espero aprender y volver más fuerte en la próxima carrera. Es un momento duro para el equipo y no lo necesita", concluyó.

Tras el incidente, Vettel entró inmediatamente en el garaje, imitado por el monegasco unas vueltas más tarde.

"Es una pesadilla de la que espero despertarme", declaró por su parte Vettel, que en la primera carrera de la temporada sólo pudo ser décimo y que ya sabe que no seguirá en Ferrari la próxima temporada.

A double disaster for Ferrari on Lap 1 of the Styrian Grand Prix 💥



Vettel and Leclerc collide - and within minutes both are back in the garage#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/yMs3rvPfa8