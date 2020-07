Adiós a Kelly Preston: el cáncer le quitó otro amor a John Travolta

Con apenas 57 años, se fue Kelly Preston: actriz de dramas y comedias, recordada por su rol junto a Tom Cruise en “Jerry Maguire” o con Arnold Schwarzenegger en “Gemelos”, y que brilló en comedias románticas como “Por amor al juego”, falleció el domingo, dijo su esposo, John Travolta.

“Con mucho pesar les informo que mi hermosa esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama. Libró una valiente pelea con el amor y el apoyo de muchos”, dijo el actor, cuya primera pareja mediática, Diana Hyland, también murió de la misma enfermedad. Además, Travolta y Preston son padres de tres hijos, el mayor de ellos fallecido en 2009 tras sufrir un ataque de convulsiones en la casa vacacional de la familia.

El deceso derivó en un caso judicial luego que un conductor de ambulancias y su abogado fueron acusados de intentar extorsionar a los actores, reclamando 25 millones de dólares a cambio de no publicar información sensible sobre la muerte de su hijo. Travolta declaró en un juicio penal que terminó siendo anulado y estaba dispuesto a rendir testimonio por segunda vez, pero decidió abandonar el caso. Citó el estrés que el juicio y la pérdida de su hijo habían infligido sobre la familia.

Y tras aquel golpe, que alejó a la pareja de la actuación por algunos años, ahora a Travolta le toca digerir la muerte de Preston, quien tuvo una larga trayectoria en el cine y la televisión, protagonizando además de las mencionadas cintas en 2003 “What a Girl Wants” y convirtiéndose luego en la mamá en la adaptación con actores reales de “The Cat in the Hat”. Al año siguiente apareció en el video de Maroon 5 de “She Will Be Loved”: la banda de Adam Levine le rindió tributo a quien fue durante su juventud un ícono de la belleza y las fantasías para generaciones de adolescentes, por películas como “Christine”, de John Carpenter, “Secret Admirer” y “Spellbinder”, cintas que protagonizó antes de darse a conocer como la implacable novia de Cruise en “Jerry Maguire”.

Travolta y Preston se conocieron rodando “The Experts” en 1988, y rodaron, además, una de sus últimas películas juntos: “Gotti”, de 2018, en la que Travolta interpretaba a John Gotti y Preston a la esposa del jefe mafioso, Victoria.

Las despedidas a la blonda actriz se acumularon en las redes ayer, y se destacó la de Russell Crowe, que dijo que no veía mucho a Preston, “pero cuando lo hacía, siempre era la misma joya de ojos brillantes”.