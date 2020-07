Canicoba Corral presentó la renuncia en medio de fuertes acusaciones en su contra

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral presentó su renuncia al cargo y la envió al ministerio de Justicia de la Nación cuando aún se desconocía si el oficialismo iba a enviar al Senado su pliego para renovarlo en sus funciones.

El magistrado venía este lunes de poner fecha a las indagatorias contra dos funcionarios claves de la gestión anterior acusados de haber favorecido a empresas del ex presidente Mauricio Macri en la causa de los peajes: el ex responsable de Vialidad Javier Iguacel y el ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías para el 16 y 17 de julio para escucharlos como sospechosos.

El alejamiento de Canicoba Corral se da mientras el Consejo de la Magistratura postergó por cuarta vez una resolución acerca de las investigaciones vinculadas con el juez federal, sobre el que pesan cinco denuncias por mal desempeño de sus funciones y el pedido de pago de presuntas coimas, entre otras.

Los integrantes del Consejo de la Magistratura decidieron devolver los expedientes en cuestión para evaluar si al proceso en marcha se le debe agregar una nueva denuncia impulsada contra Canicoba Corral luego de que a principios de la presente semana se conociera que el magistrado habita una residencia en un country por la que piden 3.200 dólares de alquiler mensual.

Como se dijo, Canicoba Corral suma ya cinco expedientes por supuesto enriquecimiento ilícito, cobro de sobresueldo, haber sido beneficiado de dádivas por supuestos viajes realizados en aviones de empresarios investigados por presuntos casos de corrupción y un supuesto pedido de coima al ex titular del sindicato de los portuarios, Omar “Caballo” Suárez en la causa en la que el magistrado investigaba irregularidades en el sindicato, para mejorar su situación judicial.

Al arrancar 2020 había tres jueces federales que permanecían en sus cargos desde el menemismo, pero con la muerte de Claudio Bonadio en febrero y ahora esta dimisión, sólo queda al frente de su juzgado María Servini, quien este año cumple 30 años en el cargo.

Fuentes judiciales informaron que Canicoba Corral presentó su renuncia con fecha del 29 de julio próximo, justo el día en el que cumple 75 años, por lo que un día después quedarán vacantes los juzgados federales 6 y 12, en este último es subrogante en reemplazo del hoy integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires Sergio Torres.