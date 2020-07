El video que emocionó hasta las lágrimas a una maestra platense de segundo grado

Cintia Borzone es maestra de segundo grado en el colegio Centenario de La Plata. Ella -como sus compañeras y miles de docentes de todo el país- tuvieron que aceptar el difícil desafío de seguir educando a la distancia, con las enormes dificultades del caso por tratarse de niños tan chicos.

En su caso personal, este 2020 iba a ser el segundo consecutivo al frente de los chicos nacidos en 2013, a quienes les dio la bienvenida al ciclo primario el año pasado.

Entonces, luego de cerrar el primer cuatrimestre, las madres y padres de 2 "C" tuvieron la idea de hacer un video para regalárselo antes de las vacaciones. Lo pensaron y lo ejecutaron con imágenes y frases de agradecimiento. Participaron todos los alumnos, sosteniendo carteles y en todos los casos con una sonrisa de ternura. Esta tarde se lo enviaron y la respuesta no pudo ser mejor.

"Estoy sin palabras, es el mejor regalo que tuve en mi vida de maestra. Estoy emocionada realmente. Lo que hicieron las madres, padres y los chicos es increíble", dijo la maestra en diálogo con este medio, en sintonía con las palabras de agradecimiento que había tenido en el grupo de WhatsApp de las mamis del grado.

No fue fácil el cuatrimestre para los chicos y para sus padres. Pero tampoco lo fue para Cintia Borzone ni para las miles de colegas en toda la república Argentina. En medio de una pandemia, sin previo aviso, tuvieron que seguir adelante, educando, enseñando y conteniendo aun en los momentos más difíciles. Pero aun así lo hicieron con la mejor predisposición.

Según los padres de 2 C, la maestra les mandó videos a los alumnos que empezaban a entregarse y se tomó el tiempo y el trabajo de hacer clases personales para aquellos que no entendían las consignas nuevas. "La verdad que estamos sin palabras por su dedicación y por eso quisimos hacerle el video", contó una de las encargadas del trabajo.

"El regalo que me mandaron es increíble, no lo puedo creer tanto amor. Los extraño muchísimo, pero esto me llenó el alma. Es una alegría verlos, muy pronto nos vamos a reencontrar. Me encantó lo que hicieron, gracias", se despidió Cintia de sus peques, que la extrañan y que ella desea volver a ver.