Preocupación por un depravado en la zona de Plaza España

“Comento lo que acaba de pasar en 65 entre 5 y 6, un chabón se bajó de la moto y se masturbó mientras me decían cosas horribles, me quedé shockeada y no pude decirle nada ni sacarle fotos, espero que no le pase a ninguna”, comentó una chica en un grupo de WhatsApp que nuclea a los vecinos de los alrededores de Plaza España, reflejando la preocupación que ya habían expuesto otras mujeres de la zona por episodios parecidos, a través de distintos medios.

En el mismo grupo algunas mencionaron haberse sentido inquietas por la presencia de un sujeto en diagonal 112 y 65, que miraba hacia donde ellas estaban, mientras “hacía movimientos raros con la mano”.

Una más, en tanto, refirió que vio un motoquero de las mismas características (por la moto y el casco) en diagonal 78 y 4, quien se masturbaba detrás de un árbol hasta que pasó ella y “se puso en el medio de la vereda”.

En otra red social una joven relató que fue perseguida por un hombre en diagonal 79 y 64, sólo que en aquel caso estaba en bicicleta. “Fui a la verdulería de la diagonal y 63 y al salir se sube a la vereda. Decidí cruzar, doblo en 64 y al llegar a 119 estaba esperándome en la esquina. Le pregunté por qué me estaba siguiendo y me dijo que me quería saludar. Lo increpé. Al llegar a casa llamé al 911. Estaba en una bici con canasto negro, gorra azul y una mochila. Tendría entre 30 y 40 años y contextura robusta”, explicó.

Algunas víctimas de estos hechos alertaron de lo sucedido a la línea 911, aunque no se reportaron aprehensiones por estos delitos en ese barrio.